朝建國70週年閱兵 未展示洲際彈道導彈







（平壤9日訊）朝鮮今天慶祝建國70週年，在首都平壤金日成廣場舉行閱兵儀式，但朝鮮官方低調處理，全程沒有現場直播。與過往重點強調軍事及核武力量不同，這次閱兵沒有展示洲際彈道導彈或提及核計劃。

是次閱兵儀式接近兩小時，朝鮮最高領導人金正恩到場檢視軍隊，但沒有發言，中國國家主席習近平的特別代表栗戰書則站在他身旁。

在場採訪的美國有線電視新聞網絡（CNN）記者里普利指，估計超過1.2萬名士兵及5萬名民眾參與閱兵及巡遊。展示的武器包括坦克、裝甲車、火箭炮、防空導彈、巡航導彈。士兵分為多個方陣，並穿上人民軍不同時期的軍服。

金正恩無發表講話

朝鮮名義上國家元首、最高人民會議常委會委員長金永南發言時，要求士兵準備好作戰的同時，也要準備好在經濟發展方面的戰鬥。里普利又指，部分展示的火炮裝備仍有舊時的反美標語，雖然今年主題不再是軍事力量，但仍有歌頌金日成、金正日及金正恩。

向美國釋出善意

這是韓朝及美朝峰會後的首場閱兵，由於美朝無核化談判停滯不前，因此外界事前關注閱兵會否展示可攻擊美國本土的洲際彈道導彈。分析指，朝鮮收起洲際彈道導彈，是要向美國釋出善意。

金正恩日前接見韓國特使團時，首次提到希望於2021年1月前、即美國總統特朗普首個任期結束前，實現朝鮮半島無核化及結束美朝敵對關係。