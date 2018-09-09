【歐洲國家聯賽】終結溫布利11年 不敗鬥牛士逆轉三獅

（倫敦9日訊）經歷2018年世界盃的慘痛失利後，“鬥牛士”西班牙迎來實質意義上的重生！

在新帥恩里克執教西班牙的首場比賽，鬥牛士軍團客場2比1擊敗了英格蘭，打破後者在溫布利11年不敗金身，恩帥在自己的處子秀中交出了一份令人滿意的答卷，而他在比賽中的大膽用人，也讓人感到西班牙確實進入更新換代了。

首發僅1巴塞球員

2014年世界盃，西班牙小組賽慘敗出局，就被人認為是老化嚴重需要更新換代了，但雖然更新換代叫得響，但實際上只是微幅調整變化並不大，因此2016年歐洲杯和2018年世界盃西班牙又再次讓人失望。在恩裡克上任後，更新換代似乎才終於進入了實質性操作。昔日無敵的西班牙是以巴塞羅納球員為班底建立，但現在巴塞球員老了且青訓沒有在一線隊冒頭，因此，恩里克即便系出巴塞，也毫不猶疑拿巴塞體系開刀。

本場比賽的首發裡，巴塞球員降到了歷史最低：除了布斯克茨外，沒其他巴塞球員。而且，中前場的配置是羅德里戈、阿斯帕斯、伊斯科、薩烏爾、蒂亞戈這些年輕才俊。

新帥、新陣容、造訪英格蘭，這場比賽到底有多難打？數據顯示，溫布利自從從2012年10月開始，英格蘭國家隊在溫布利球場的成績是14連勝，而“三獅軍團”上一次在溫布利輸球還是11年前：2007年11月歐洲杯入選賽，當時以2比3不敵克羅地亞。

從英格蘭在溫布利的記錄來看，這對於西班牙是一場艱難的比賽，因此勝利來之不易。從比賽看，除了最後十幾分鐘西班牙因為鬆懈而處於劣勢外，其他時間西班牙都佔據了主動。

第11分鐘，盧克肖左路突破斜傳，拉什福德小禁區前推射入網，1比0。雖然西班牙隊先丟掉一球，但球隊並沒有慌張，僅用2分鐘，就通過縱向配合，由薩烏爾在中路包抄扳平，1比1。

羅德里戈傳射建功

在你來我往的較量中，兩隊都獲得釋放，但在有空間和皮球的情況下，西班牙人簡直如魚得水。在第32分鐘的反超一球，雖然是通過定位球打進的，但犯規是馬科斯-阿隆索在左路突破贏得的。

在破密集防守上，儘管強力中鋒迭戈-科斯塔因為家庭原因請假缺席，但整體仍有不錯的表現，邊路和肋部的小範圍配合和跑位，讓英格蘭的防線很被動，羅德裡戈1次助攻打進一球，是西班牙本場的最大驚喜。