柔王儲：“高層”不滿 “我與父王被網絡兵團監視”





（新山9日訊）柔佛王儲東姑依斯邁披露，他與父王柔佛蘇丹依布拉欣陛下的個人臉書專頁被“網絡兵團”監視，而這是基於數個“高層”的不滿所致。

東姑依斯邁昨日在臉書專頁撰文表示，雖然他常針對事件表達看法，但這是出於他對柔佛州及子民的愛護及責任。

“倘若有數個組織有意趁機分裂柔佛民族的團結，我是不會沉默以待的。”

不過，他也強調，他與政府沒有發生問題，也會一直全力支持政府所有對的決定，惟他不會對錯誤的決定坐視不理。

“近來也有一名購買監視器材的人士與我接觸，這監視器材由以色列製造，同時屬政府所有，具有監視及收集數據的功能。”

他指出，上述科技也曾於大選前被用作進行網絡戰，而數名政府官員也向他披露，一些單位包括反貪會、警方政治部、大馬通訊及多媒體委員會及首相辦公室也使用該器材。

他認為，凡涉及國家安全的器材都是非常珍貴的，但該器材不應為滿足個人利益而被任何一方濫用。

他直言，前朝政府曾使用該器材進行監視行動，但他認為在新馬來西亞的時代下，該器材不應再被使用。

“人民所期望的是政府能注重發展，而非在國內相互爭執，我也祈願政府能像人民兌現承諾。”

東姑依斯邁在貼文中也附上該監視器材的操作方式，內容指該器材可從遠程獲得個人電腦、WhatsApp應用程序信息及入侵敵人的電郵賬號。為此，政府單位可提供鎖定的活躍電郵賬號及手機號碼名單。

該系統每日將更新目標人士的個人電腦、WhatsApp應用程序信息及電郵賬號的活動，同時獲取目標人士儲存在電腦內的文件。

此外，該系統也能從手機上即時竊聽對方的通話，並從遠程手機收集對方與他人的關係、所在位置、通話記錄、計劃及活動等。