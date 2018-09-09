他是希盟入主布城功臣 賽夫丁挺拉菲茲任署理





（八打靈再也9日訊）人民公正黨總秘書拿督賽夫丁公開力挺挑戰署理主席職的拉菲茲，並指現為副主席的拉菲茲是希望聯盟成功入主布城的“功臣之一”。

他告訴《每日新聞》說，在大選前，拉菲茲多次倡議以大數據來備戰30至40個邊緣國會議席，就連公正黨候任主席拿督斯里安華也認同這項新穎的建議。

拉菲茲掏70萬研究大數據

他說，為了進行大數據研究工作，拉菲茲自行掏出70萬令吉的儲蓄，而大選成績證明拉菲茲的策略運用得當，希望聯盟成功贏得絕大部分國會議席，首次入主布城。

他說，公正黨需要有才華、創新及絕對忠誠的領袖，所以他坦承在激烈的署理主席職爭奪戰中傾向於支持拉菲茲。

“我無需拐彎抹角，我和阿茲敏是多年朋友，也與拉菲茲相識多年。不過，我認為黨需要新的氣息，我希望拉菲茲能夠當選署理主席。”

對公正黨黨選出現激烈競爭，賽夫丁認為這是正常不過的事，也是一個健康的現象。

“每逢黨選季節，自然就會出現競爭，只是公正黨如今已成為執政黨，才會格外引起矚目。”

“肯定會有人說黨內因黨選而分派分系，只不過我們之前是反對黨，中選職位後，隨之而來的就是重擔，沒有任何獎勵元素。我們如今晉升為執政黨，黨選涉及兩名具有一定分量的領袖，這對黨有深遠影響。”

他希望基層能夠藉黨選推舉出最適合的領袖輔助安華，並進一步強化黨的組織。

雖然希望可以在黨選後繼續擔任總秘書，但賽夫丁也表明，他不“痴迷”於任何黨職。

“我確實滿意於如今的位置。不過，我也是一名忠誠的軍人，無論黨委以我任何職位，我必將全力以赴。”