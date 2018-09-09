首相：違諾貪圖他人物 抨馬來人缺誠信責任感





（沙亞南8日訊）首相兼土團黨主席敦馬哈迪抨擊馬來人總是違背承諾，貪圖不屬於自己的東西，缺乏誠信及責任感。

他說，以高教基金貸款（PTPTN）為例，很多借貸者雖然有能力，卻不願意償還，以致高教基金貸款被拖欠高達360億令吉，幾乎相等於在一馬發展公司（1MDB）醜聞案中被偷走的數額，可是，這些拖欠貸款不還的人卻完全不會覺得羞愧。

他指出，在新經濟政策下馬來人獲得許多機會和幫助，效果卻不大，主要是因為馬來人很懶惰、好逸惡勞，遇到問題時總是怪罪別人，卻不檢討自己。

“我們確實犯了許多錯誤，第一個就是我們不像其他種族那樣努力工作，還喜歡把工作交給別人，而且，我們也缺乏責任心，在做任何決定前都沒有仔細研究。”

他今晚在沙亞南美拉華蒂體育館舉行的土團黨成立2周年紀念活動上致詞時，如此表示。

他說，很多外國人來我國工作，因為馬來人不喜歡工作，經常用病假或各種理由去曠工，而且只喜歡輕鬆的工作，卻要求更高的薪水。

“這使到僱主非常不喜歡僱用馬來人，我們很生氣，然後向政府投訴。也因為我們無法工作，外國工人湧入我們的國家。我可以說，沒有他們，我們的國家就無法建立。”

他補充，如果情況持續下去，讓這些外國人長期定居我國，他們將間接或直接地佔有我國，把房產出售給其他人後，國人將回到叢林的邊緣。

他呼吁馬來人勇於承認自己的錯誤，並加以糾正，才能取得成功。

“生命中有很多良好的價值觀，而我在這裡只要強調三點，那就是勤奮、誠信和羞恥心。只有具備這三點我們才能成功，我們是可以與他人競爭並勝出的。試一試吧！”

努力為馬來人鬥爭

馬哈迪指出，他不會把馬來人的鬥爭交給其他種族，身為政府的一份子，土團黨將會為馬來人的成功以及縮小和其他種族的經濟鴻溝而努力。

“我們將為馬來人創造政策、機會和設施，改善他們的表現，但我們要確保這一切都不會遭到濫用。”

他強調，政府不會允許轉手合約的情形再發生，一旦發現便會取消，同時，也將確保馬來人接受管理培訓，特別是資金管理。

“我們將為他們建立崇高價值觀的核心，我們會毫不猶豫地對偏差行為採取行動。”

他保證，土團黨不會成為另一個巫統和前首相拿督斯里納吉，該黨的首要任務是推動國家成為發達國家。

“我們的重點是以公平和公正的方式，一起分享發達國家的利益。不會有財物或財產的爭奪，我們將考量所有種族的經濟分工得到平等和正義。”

土團非種族主義政黨

馬哈迪強調，雖然土團黨是一個以土著和馬來人為主的政黨，卻不是一個種族主義的政黨，而是因為我國目前的大環境依然是各族都以己為，而要扳倒同樣以土著和馬來人為主的巫統，唯有土團黨能做到。

“我必須承認，土團黨是一個種族政黨，是土著和馬來人的政黨，我們不是一個多種族的政黨或國家。”

他說，或許有人認為該黨應該像希盟盟黨一樣，成為多元種族的政黨，或者對所有種族開放。

“事實上，馬來西亞人和選民仍然以種族自我區分。每個人都想保持本身的種族身份，我們還沒有達到忘卻種族身分的階段。”

他舉例說，當政黨遴選候選人時，很清楚必須安排與上陣選區種族最多相同種族的候選人才能贏，這是每個政黨的做法。

“我們知道，如果沒有獲得相同種族的候選人，馬來人仍對他們的安全和未來感到不安。其他種族也是同樣的情況，而這就是為什麼我們不能把馬來候選人安排到城市，也不能把華裔或印裔的候選人安排在鄉村。”

他指出，即使是多元種族組成的政黨，在安排候選人時同樣會考慮種族問題，否則只會招致失敗。

他強調，受到種族的約束是一個事實，或許種族問題在未來將不再重要，但目前還做不到。

他稱，創立土團黨的原意就是意識到要擊敗巫統這樣以種族為主的政黨，只有以一個完全由馬來人成立的政黨才能做到。

“因為馬來人不相信他們的命運，會由非馬來人或多元種族政黨來捍衛。所以過去60年來，他們都對巫統非常忠誠，但也因此沒有意識到巫統已經變質。”