雙補選投票率新低 希盟王詩棋 哈利梅成功守土







（八打靈再也8日訊）雖然選民的投票熱情不再，挾著509全國大選餘威迎戰雪州雙補選的希望聯盟，今日仍再一次展現強大勢力，兩名戰場新兵在兩場補選中都以巨大票數，分別擊敗對手馬華及伊斯蘭黨候選人，輕鬆守住無拉港及斯里斯迪亞州議席。

不過，這兩場補選的投票都不過半，創下史上最低投票率的紀錄，無拉港州議席的投票率最低，只有43%，斯里斯迪亞州議席投票率只好一點點，僅44%。之前，投票率最低的一次是2009年的檳城本南地州議席補選，當時投票率是46%。

在無拉港，希盟行動黨候選人王詩棋是以狂風掃落葉之勢，狂收2萬2508票，輕易擊退首度高舉馬華黨徽上陣、只得3975票的陳志忠，順利守住已故州議員黃田志打下的江山，多數票是1萬8533張，廢票227張，未歸還選票24張。

王詩棋的票數一開始就遙遙領先，在晚上8時30分便確定勝出，還未到現場就透過臉書直播向選民致謝，而她的競選團隊也定於明日上午7時30分，到蕉賴11哩巴剎謝票。

希盟公正黨的哈利梅也不負所望保住斯里斯迪亞，他獲得1萬3725張票，以4027張多數票擊敗獲得巫統站台力挺的伊斯蘭黨對手哈麗瑪。

這場補選共有164張廢票，惟沒有歸還的選票有28張。

此次哈麗瑪獲得9698張票，得票比之前在大選四角戰里的伊黨候選人莫哈末葛扎里（4563票）爆漲一倍。

46歲的哈利梅於1998年加入公正黨，曾擔任近10年的八打靈再也市議員，這是他首次競選，他與家人一同抵達位於八打靈再也市政廳公民禮堂的計票中心，全程笑容滿臉。

選舉委員會副主席丹斯里奧斯曼指出，兩場補選投票率偏低，主要是因為選民已經不再感興趣，認為這兩場補選不會對雪州政權帶來任何改變或影響。

他表示，選委會將會檢討補選投票率偏低的事宜。

王詩棋承諾做得更好

王詩棋勝選後承諾，她將在未來的5年內，盡心盡力照顧無拉港州選區內的選民。

她強調，這次的勝利屬於所有人，包括在競選期間全力為她拉票和競選的希盟與行動黨黨員，還有所有選民。

“我們不止會延續已故黃田志的工作，也會將選區的工作做得更好，讓所有的工作進度跟上軌道，不會讓大家後悔投選希盟。”

她說，這次的投票率偏低，可能是因為適逢長假，不少民眾出外旅遊，一些民眾星期六也有工作，無法出來投票。（TSO）

哈利梅：首任務改善組屋設施

成功為公正黨守土斯里斯迪亞州議席的哈利梅表示，他的首要任務是履行競選宣言之一，即積極改善組屋環境的設施，包括梳邦谷組屋的設施。

他今晚召開記者會說，他也將扮演人民與政府之間的橋樑，向房屋及地方部長祖萊達以及掌管雪州房屋及城市生活事務的雪州行政議員哈妮查，反映組屋居民面對的問題，討論如何改善當地環境。

他也將提升服務中心，為選民提供更好的服務。

對於此次投票率偏低，他歸咎於投票日落在長假期間以及今日的天氣欠佳。

陳志忠：續監督希盟施政

馬華無拉港州議席補選候選人陳志忠指出，即使落敗，他也會繼續扮演具有建設性的反對黨角色，監督希盟政府施政，确保他們聆听民意，以實現健康的兩線制。

他今晚在成績出爐後發文告表示，健康的兩線制裡，監督与制衡是不可或缺的。

“我也衷心感謝所有在這次補選中投下神圣選票的無拉港選民，無論你們選擇了誰，你們都履行了公民責任，展現了民主的精神。”

他希望王詩棋中選後，能全力服務無拉港人民，努力打造一個更好的無拉港。