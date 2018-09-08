安華正式出任主席 公正黨將重新洗牌

（古晉8日訊）公正黨候任主席拿督斯里安華表明，一旦他正式出任主席，公正黨將重新洗牌。

他指出，目前的最終決定權在（現任主席）拿督斯里旺阿茲莎，未來則由他決定。

他今晚出席“與安華有約”晚宴時表示，雖然任何人都有推薦與被推薦的權力，可是，最終的上陣選舉的候選人都必須經過他批准。

他強調，不允許該黨領袖和黨員涉及貪污，而且絕不會就此妥協，他也絕不會接受涉貪及霸權的領袖領導公正黨。

他說，公正黨如今掌握多個官職，包括副首相、部長、州務大臣和國州議員等，然而，這些黨領袖不可濫用權力。

此外，安華也證實，黨內有兩三名國會議員願意讓出國會議席，為他登頂鋪路，一旦有所決定將會對外公佈。

較早時，安華前往砂首長拿督巴丁宜阿邦佐哈里位於柏特拉再也的私邸，與后者進行將近1小時的閉門會談。

已原諒馬哈迪

安華指出，為了國家和人民著想，他早已選擇原諒敦馬哈迪，甚至同意讓馬哈迪再度當首相。

他強調，目前的馬來西亞需要馬哈迪的領導，而他敦馬之間的斗爭，早已成為過往云煙，身為領導人，應該要有胸襟和肚量。

“人民也相信馬哈迪，因為他深愛這個國家，也能夠處理國家面對的問題，包括債務、貪污。現在是他當首相，一旦時機到來我就會上任，到時候有需要改變的，我會去改變，而目前我們需要馬哈迪領導國家。”

提到公正黨黨選，他提醒黨員輸贏是平常事，他也曾經輸過。

安華回顧坐牢的日子時形容好比在做月子，雖然艱苦，但他努力閱讀，沒有因此而退縮，堅信人民的眼睛是雪亮的。

提及獲得國家元首赦免，他透露，國家元首告訴他，赦免他是因為認定他無罪，而且受到不公平的對待。

“在坐牢期間，要見夫人旺阿茲莎很不容易，甚至每次見面都很傷心。現在出獄後，她卻當了副首相，天天忙於公務，更沒有時間見面。”