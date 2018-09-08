雙補選投票率未過半 這兩場超冷

















（雪蘭莪．無拉港8日訊）雪蘭莪州無拉港區及斯里斯迪亞區州議席雙補選今日投票，無拉港16個投票中心的128個渠道，以及斯里斯迪亞18個投票中心的115個渠道，今日早上8時開放，以讓選民履行他們的義務。

無拉港有14所學校及2座禮堂被征用為投票中心，斯里斯迪亞則是14所學校、1所工藝學院以及3座禮堂。

無拉港區及斯里斯迪亞區州議席分別有6萬2219名及5萬692名合格選民。

無拉港14校2禮堂被征用

周二，無拉港31名提前投票選民的其中九成已履行他們的義務，斯里斯迪亞則有2770名提前投票選民，投票率達77%。

選舉委員會放眼雙補選的投票率達70%，成績最早料於晚上9時出爐，最遲則是晚上10時。

斯里斯迪亞擁逾5萬選民

在無拉港，計票程序將在烏魯冷岳縣署禮堂進行，斯里斯迪亞則是在八打靈再也市政廳大禮堂。

雙補選上演直接對決，無拉港區州議席補選是由希望聯盟民主行動黨候選人王詩琪對壘馬華候選人陳志忠；斯里斯迪亞區州議席補選則是希盟聯盟人民公正黨候選人哈利梅，與伊斯蘭黨候選人哈麗瑪一爭高下。

行動黨原任無拉港州議員黃田志於7月20日因車禍逝世，以及人民公正黨斯里斯迪亞區原任州議員沙哈魯丁則因大腸癌於8月2日癌病逝，觸發這兩場補選。

黃田志在第14屆大選所取得的多數票為3萬5538張，而沙哈魯丁勝選的多數票為1萬9372張。

另一方面，雪蘭莪州警方今日派遣749名警官和警員在斯里斯迪亞州議席補選執勤，確保補選順利舉行。

八打靈再也警區主任莫哈末扎尼說，執勤的警官和警員分別來自八打靈再也警區總部及雪蘭莪州警察總部。

他向馬新社說，他們自清晨4時開始執勤，以確投票中心、道路及5萬2650名選民居住范圍都安全，直到補選結束。除了警方，其他執法單位包括志願警衛局成員，使到這場補選共動用約1000名安全人員。

“至今，情況受到控制，我促請投票的民眾遵守投票中心警員的指示。”

截至下午1時 投票率低於32%

（八打靈再也8日訊）選舉委員會副主席丹斯里奧斯曼指出，截至下午1時，無拉港州議席和斯里斯迪亞州議席補選投票率依然偏低，分別只有28%及31%。

奧斯曼下午巡視斯里斯迪亞Seaport淡小投票中心8間投票室後說，今天的天氣變幻莫測，下午1時許更下起細雨，因此他呼籲選民們趕快出來投票，確保投票率比之前的雙溪甘迪斯投票率更高。斯里斯迪亞州議席共有5萬3492名選民，無拉港州議席則有6萬2219名選民。

在第14屆大選裡，無拉港投票率高達88%，斯里斯迪亞則是83.39%。可是選民對補選的熱情大減，亦因下雨關係，直接影響選民不出來投票。

21天太長 選委會將重檢 制定更恰當競選期

（無拉港8日訊）選舉委員會秘書拿督莫哈末依利亞斯說，選委會將重新評估，為往後的選舉制定最恰當的競選期。他說，今天同步舉行的無拉港及斯里斯迪亞兩場州議席補選經歷有史以來最長的競選期，即長達21天，選委會接獲針對雙補選的各種意見反饋。

“雙溪甘迪斯補選的競選期是14天，而本次這兩個補選我們給予21天，我們將重新評估，從而找出更恰當的競選期限。”

“有的人說，補選的競選期無需那么長，我們將全面探討。我們需要獲取參選政黨和候選人的意見反饋，我們將會再進行研究。”

莫哈末依利亞斯於今日視察在無拉港華小的無拉港區州議席補選投票中心後說，選委會沒有接獲任何關於無拉港及斯里斯迪亞補選違反選舉法規的投報。

投票人潮比預料多 王詩棋自認可贏無拉港

（雪蘭莪．無拉港8日訊）雖然今日上午偶爾下起陣雨，但希望聯盟民主行動黨無拉港區州議席補選候選人王詩棋說，投票人潮比她預想中來得多，而且所有投票中心也都進行得非常順利。

沒法見到選票

她坦言，由於不是無拉港區選民，因此至今仍無法見到選票，這讓她感到有些遺憾。

她自認在這場補選中有勝算，而能夠以多少票勝出就要靠選民來告訴她。

根據選舉委員會，無拉港區州議席補選的投票率截至下午1時只有28%。

為了呼籲選民出來投票，新聞局一早再次出動廣播車，在蕉賴十一哩及敦胡先翁鎮等地，沿路廣播促請選民前往投票站投下手上一票。

另外，王詩棋在加影市議員迪亞加的陪同到蕉賴十一哩華小視察投票情況時，巧遇已投票的馬華候選人陳志忠，兩人在媒體要求下握手合照。(LMY)

陳志忠：不在乎輸贏 盡可能爭取超過1萬票

無拉港區州議席補選馬華候選人陳志忠說，他不在乎輸贏，只會盡可能爭取超過1萬張選票。

他說，輸贏對他來說不重要，他會以平常心投票結果。

他坦言，雖然補選的投票人潮不如大選多，他依然但依舊希望能夠得到超過1萬張選票。

他也感激家人一路來的陪伴，特別是競選期間。

“父親比我更緊張，反而我就坦然面對，其實我很感謝家人，他們在這段期間為我助選， 付出很多。”

陳志忠是土生土長的無拉港選民，他在投票站見到熟悉臉孔的選民，不忘上前打招呼問好。

陳志忠和陳素芬，父母陳金發和李素滿都是蕉賴十一哩華小投票，馬華萬宜區署理主席拿督何啟利也在該校投票時，向陳志忠打氣。

一家四口皆是斯里斯迪亞選民 哈利梅為自己投下一票

46歲的希盟公正黨候選人哈利梅一家四口都是斯里斯迪亞選民，因此他於週六上午8時40分，與母親卡麗嘉（73歲）和胞弟沙利米到甘榜林東安國小投票中心，為自己投下神聖一票之後，又陪同妻子蘇哈蒂（45歲）到PJS 10拿督何瑪花園禮堂的投票中心投票，穩穩拿下4票。

他過後也巡視其他投票站的情況，由於天氣開始陰晴不定，因此他呼吁選民盡早投票。

哈麗瑪非當地選民

伊斯蘭黨候選人哈麗瑪不是斯里斯迪亞的選民，她因此只能到各處的投票站巡視。她冀希選民踴躍出來投票，並希望投票率可以超越雙溪甘迪斯補選。

她認為，選民反應不熱烈可能是長假的關係，但依然希望選民可以先投票才放假，以手中一票決定國家的未來。