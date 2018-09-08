曼梳料為安華製造補選 下一場高淵





（布城8日訊）副首相兼公正黨主席拿督斯里旺阿茲莎今日證實，公正黨某個國席將被空出，以讓路給該黨候任主席拿督斯里安華上陣，以重返國會。

她說，已有國會議員獻議空出國席，讓安華上陣。該國席也已敲定。但究竟是哪個國席將被空出及何時空出，旺阿茲莎則表示，目前未是公佈的時機。

旺阿茲莎於今日推介“國家福利基金會-巴勒斯坦人民基金”活動後，對媒體發表上述談話。

證實拉菲茲說法

旺阿茲莎今日的談話某程度上證實了公正黨副主席拉菲茲昨晚指，該黨將於下週空出一個國席，讓路安華上陣的說法。

安華究竟將在哪個國席補選上陣，為重返國會及出任第八任首相鋪路，是過去數月大家所熱切關注。

在這之前，吉打雙溪大年國會議員兼莪侖區州議員拿督佐哈里曾表明願意把國席讓給安華，但他希望能在辭去國會議員後，可出任吉打州務大臣。

另外，雪州士拉央區國會議員梁志堅也曾表明願意讓路給安華。

拉菲茲：3議員主動獻位 最快下週製造補選

（哥打峇魯8日訊）公正黨下周將製造一場補選，以協助該黨候任主席拿督斯里安華重返國會，為接任第八任首相鋪路！

該黨副主席拉菲茲爆料，最快下個星期便會有一場國會補選，安華很快便能名正言順的入閣，成為第八任首相。

競選公正黨署理主席的拉菲茲，昨晚帶領團隊在吉蘭丹州巡迴拉票時，如是表示。

拉菲茲表示，盡管黨內有些領袖似乎不愿協助安華重返國會，但還是有人愿意為此而讓路。

“祖萊達（原任婦女組主席）不讓位沒關系，阿茲敏（原任署理主席）不讓位也沒有關系，還有很多人愿意（讓出國席）。”

他說，此舉是遵循公正黨的議程，我們要協助安華重返國會，協助他接棒第八任首相。首先第一步是協助安華成為黨主席，再來便是協助安華重返國會。

無論如何，拉菲茲拒絕透露到底是哪一個國會議席將出現空缺，他促請各造靜心等候正式的宣布。

不過他指出，如今已有3位國會議員表態度主動獻位，即來自雙溪大年、士拉央及和豐國席。

配合這項“烈火莫熄20年”的巡迴拉票活動，一同出席者尚有競選副主席的拿督佐哈里阿都、競選最高理事的聶納茲米及競選婦女組副主席的羅茲雅。

拉菲茲也是前任班登國會議員，适逢黨選，他呼吁公政黨黨員謹慎作出決定，以免黨領袖導落在不對的人手里。

拉菲茲在公正黨黨選中角逐第二把交椅，硬碰原任署理主席拿督斯里阿茲敏。

他強調，本身是基于4大理由才決定競選署理主席一職，包括協助安華、鞏固黨組織、捍衛黨的改革議程及照顧黨基層的福利。

他說，安華已被希盟推選為第八任首相，很大可能在未來數年內將會接過首相的棒子，因此他愿意協助安華分擔責任，打造一支強而穩固的團隊。

征檳國席機率大

《星報》今日一篇評論文章也引述高度可靠消息指，安華已近乎百分百確定將在其老巢，即峇東埔國席上陣。

文章中說，原任峇東埔區國會議員，即安華的女兒努魯依莎將另覓議席上陣，上陣議席可能是檳城的班台惹雅州議席，形成父女連環補選的情況。

班台惹雅現任州議員是公正黨總秘書拿督賽夫丁，他同時也是吉打州居林萬拉峇魯區國會議員，兼貿消部長。

無論如何，根據本報了解，讓安華得以重返國會下議院的國會議席將是檳州公正黨主席拿督曼梳盤根的高淵國席。

根據可靠的消息說，黨內已幾近達到共識，曼梳在辭國會議員後，將被視為檳州元首接班人選。

單獨飛到土耳其會面 阿茲敏曾要求安華棄選

公正黨副主席拉菲茲揭露，該黨署理主席拿督斯里阿茲敏曾私訪土耳其，要求拿督斯里安華放棄競選黨主席一職，但如今卻不容許別人對他的忠誠提出質疑。

他說，安華當時是在土耳其進行手術，阿茲敏卻向安華提出要求，希望安華成全他成為黨主席。

“他（阿茲敏）既然可以單獨飛到土耳其去見安華，提出這种要求，就不該責怪別人對他的言行提出質疑。”

拉菲茲說，此前，阿茲敏並沒有表態支持安華成為黨主席，到了最後關頭，阿茲敏甚至還舉棋不定，不明確本身是否要競選黨主席一職。

“現在倒好，他（阿茲敏）卻怪同僚指責他不支持安華。”

也是公正黨署理主席職候選人的拉菲茲昨晚到丹州拜票時說，空穴來風，事出必有因，他只是還原真相，還給其他人一個公道。