芙蓉市會“即捕即殺”流浪狗 黃明志錄短片炮轟

（八打靈再也8日訊）芙蓉市議會與大馬獸醫局“即捕即殺”流浪狗的行動震驚社會，大馬藝人黃明志也錄製短片譴責，并促請國會議員站出來，給人民和那些無辜的生命一個交代。

他昨日在私人臉書上上傳了一則長達5分鐘47秒的短片，忍不住爆粗炮轟執法人員不仁道的行為，并提出他的看法；他在貼文中也標記了希盟的官方臉書。

促議員交代

他在短片中表示，他在HOPE希望護生園專頁看到了有關芙蓉市議會捕殺流浪狗的帖子，心疼很多流浪狗在路邊隨機被殺。

“你們（當局）可能認為流浪狗很危險，會帶有病菌，可是我覺得人類更危險，流浪狗有什麼錯，你要在路上隨意殺它們？這樣做很缺德（當局）不知道嗎！”

他續說，若當局真的認為流浪狗帶有病菌，理應向這方面的專業人士請教，他們會有方法來解決這個問題，而不是選擇濫殺無辜流浪狗。他續以點名不道姓的方式促請芙蓉區國會議員不要對此事視而不見。

黃明志在短片中也表達他對新政府失望，聲稱他日前與HOPE希望護生園一起舉辦了一場拯救流浪狗的籌款活動，希望解決流浪狗問題，但他們三番四請政府人員出席支持，結果得不到回應。

他因而揶揄政府人員只會出席會對他們投票率有幫助的活動，選擇忽視其他類型活動。

黃明志也指出，芙蓉市議會與大馬獸醫局如此在住宅區“亂開殺戒”的行為，會影響當地的兒童，讓他們的童年蒙上目睹執法人員殺狗的陰影。

該短片短短一天就獲得逾8000人分享，1萬人按贊。