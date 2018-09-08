美媒指馬雲下週一退休 阿里巴巴公關否認

（紐約、北京8日訊）中國電子商務巨擘阿里巴巴集團創辦人馬雲接受美國《紐約時報》訪問時稱，他計劃下週一（10日）54歲生日當天宣布退休，辭去集團董事會主席一職，專注慈善及教育工作。

報導引述曾任英文教師的馬雲表示，自己熱愛教育。退休並非一個時代的終結，反而是一個開始，會將更多時間及財富投放在教育。退休之後的馬雲，仍會留在阿里巴巴董事會，繼續指導公司的管理。美國彭博電視週五播放的一個專訪中，馬雲曾暗示自己的退休計劃，有意跟隨微軟創始人的比爾蓋茨的步伐。

馬雲說，“從蓋茨那裡，我學到很多東西。雖然我永遠無法像他那麼富有，但有一樣我可以做得更好，就是早點退休。”比爾蓋茨於2014年辭去微軟董事長職務，當年58歲，而馬雲今年54歲。

“我想會有這一天，而且很快到來，我將回去教書。”他還說，計劃以自己名字設立一個慈善基金會，而且籌備了“10年之久”。

專注慈善及教育工作

馬雲過去亦曾多次提及，他不想在公司度過一生，說他有一天會退休，然後回去教學。2014年，馬雲創辦馬雲基金會，該基金會致力改善中國農村地區的教育。

然而，中國媒體就此向阿里巴巴集團公關部人士求證，對方否認這一消息，並稱如果真有該計劃，肯定會正式對外界宣佈。公關部又指，無論是在社會公益或在集團之中，馬雲天天都在做老師，也天天夢想著再去做老師，這對他而言是一個再正常不過的想法。

公關：天天夢想再當老師

不過，倘若馬雲真的退休，可能會震撼中國互聯網行業。而對阿里巴巴來說，馬雲退休，意味權力向其他高階主管轉移。馬雲於2013年卸任阿里巴巴CEO一職。公司現任CEO是張勇，不過馬雲仍活躍在阿里巴巴，並是該公司長期戰略的架構師。