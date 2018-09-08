【歐洲國家聯賽】若日尼奧罰入點球 意軍1比1逼平波蘭





（羅馬8日訊）意大利在歐洲冠軍聯賽A級第3組主場1比1逼平波蘭。上半場，波蘭頭號前鋒萊萬多夫斯基助攻傑林斯基首開紀錄。下半場，替補出場的小基耶薩製造點球，若日尼奧主罰打進意大利國家隊處子球。

這是意大利主帥曼奇尼上任以來首場正式比賽。克里希托身體狀況不佳，弗連迪納邊衛比拉吉上演處子秀。摩納哥前鋒佩萊格里因傷缺陣，“巴神”巴洛特利出任中鋒。博努奇第81次出場，與巴雷西、貝爾戈米、塔爾代利並列意大利隊史第11，現役球員中僅次於基耶利尼。波蘭入選球員多達8人在意甲踢球，祖雲杜斯門將斯琴斯尼沒有出場，法比安斯基把門。

萊萬助攻傑林斯基

波蘭是在上半場後半段首開紀錄，當時若日尼奧出現失誤，萊萬抓住機會妙傳傑林斯基，後者為波蘭先拔頭籌。這也是傑林斯基本賽季面對意大利門將多納魯馬攻入的第三個進球。在上個月進行的意甲聯賽那玻利3比2戰勝AC米蘭的比賽中，他也兩度攻破多納魯馬把守的米蘭城門。

巴洛特利為意大利出場1個多小時後被替換下場，沒有獲得像樣的機會。小基耶薩第78分鐘為意大利贏得點球，若日尼奧主罰命中。

從比過程來看，意大利本場並不成功，甚至有些混亂，但是曼奇尼欽點的青年近衛軍還是讓人們眼前一亮。

意大利重新起航

下半場登場的小基耶薩和貝羅蒂，喚醒沉睡的意大利進攻群，並利用反擊製造扳平比分的點球。巴洛特利和因西涅等成名已久的國腳在場上非常賣力，經過後續的磨合之後自然可以更好的融入到球隊中。在經過一個動盪的時期後，意大利如今終於踏上正軌，朝著復興的方向極力前進。

意大利在最近8場各項賽事僅獲得一場勝利，那是在5月份的友誼賽以2比1擊敗沙地阿拉伯。目前，意大利世界排名第21，創造他們在國際足聯引入體系25年以來的新低。在9月10日的歐洲國家聯賽，意大利將客場挑戰葡萄牙。

曼奇尼：失誤太多了 意若輸葡恐降級

意大利在歐洲國家聯賽首戰未能在主場拿下波蘭，意味著本組形勢將變得複雜起來。下一戰意大利與葡萄牙的比賽就變得尤為重要。如果意大利再輸球，那麼意軍就可能陷入墊底尷尬，從而從A級聯賽降級。

意大利主帥曼奇尼賽後表示：“這是（我執教意大利以來）第一場重要比賽，所以一些錯誤是可能會出現的。但是小伙子們整體表現不錯。我們的失誤多了一點，特別是從後場向前推進的時候，這給了波蘭反擊機會，這也正是他們等待的戰機。但是我們上了很多年輕球員，我們能建設好比賽，我想下半場我們做的不錯，我們能夠壓上去，而且更重要的是沒有那麼多的傳球失誤。”

意大利後衛博努奇說：“我們在平了這場後，不能再承受任何風險。克里斯蒂亞諾（羅納多）是一個現象，所以我們去里斯本比賽的時候，很慶幸他不在那里。但是葡萄牙畢竟是歐洲杯衛冕冠軍，所以我們不能因為他（C羅）不在就低估對手。我們知道這只是這段征程的開始，但是我們需要踢出好球來！”