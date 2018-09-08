JJ林俊杰 寵大馬粉絲

JJ林俊杰5年沒有來馬，一開場就問大馬粉絲：“我真的想念大家，好想念你們啊！你們有想我嗎？你們還記得我嗎？”還不時把“太久沒有來了”掛在嘴邊。在自彈鋼琴自唱時，JJ特別唱了一首不曾在今次巡演中演唱的《愛笑的眼睛》寵粉絲。

由Unusual飛凡娛樂 主辦的JJ全新演唱會《聖所》世界巡回，早前在大馬開賣時掀起一股搶票熱票，甚至出現黃牛票。一連兩晚的演出終於在周五舉行第一場，全場粉絲手持紫色的熒光棒，一片紫海十分壯觀。不少粉絲來自中國各地、日本、香港、新加坡等等，當JJ問馬來西亞的粉絲呢？全場粉絲狂揮熒光棒起哄歡呼，巨大的聲浪讓JJ嚇了一跳，最後用馬來話“Terima Kasih”感謝粉絲們的支持。

JJ說每次來吉隆坡都會煩惱要吃什麼，“在吉隆坡能找到有特色的美食，例如Ramly Burger，因為全世界只有這裡才有！”說完，他還興趣高喊Ramly Burger，接著再例出Asam Laksa。他把現場舞台左右兩邊區分為Ramly Burger和 Asam Laksa，他唱《小酒窩》時一旦喊出食物名稱，該區的粉絲就要跟著唱。JJ的藝人好友懷秋低調坐在台下，他被JJ點名：“你是坐中間區，請問你是Ramly Burger還是Asam Laksa？” 原本想透過粉絲的反應幫他決定要吃什麼，最後他表示兩種食物都要吃，不過他擔心晚上吃太多會胖，所以會每一樣食物都吃一半。

出道15年的JJ，好奇問大馬粉絲是否曾到過他的簽唱會？很多粉絲舉手，他笑說：“那只能說我們都老了！”他坦言曾迷失、無足，惡性循環思考，但在他脆弱的時候幸好有音樂陪他，讓他將所有負能量、不好的心情寫成歌。他嘴甜說：“為了愛我的你們，我不能放棄！”他鼓勵大家要有寄託，一名粉絲大聲說：“有你！”JJ開心又有點害羞，“謝謝你把我當成你的寄託，我們一起當彼此的寄託，15年，我們繼續……”