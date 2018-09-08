被要求辭UIAM主席職 教長將晤示威大學生







（八打靈再也8日訊）教育部長馬智禮說，他將與昨晚在教育部示威，要求他辭去馬來西亞國際伊斯蘭大學（UIAM）主席職的大學生，於下週三（12日）會面。

2名示威學生因拒絕解散而遭警方逮捕，但已於今日獲釋。

馬智禮於今日發文告指出，儘管教育部官員聆聽了示威者訴求，並保證他將盡快與示威者會面，惟示威者依然持續坐在進入教育部的梯級上，並表示若教長不辭職，他們不會離開。

2被捕學生獲釋

他說，示威者於昨晚11時決定走出（坐落在布城E範圍內）教育部，並在進入E範圍的主要籬笆門前鋪草蓆，聚集在進入E範圍的主要道路上。

“教育部官員於晚上約11時30分再次勸請學生散去，或是回到教育部範圍內，因為E範圍的主要籬笆門屬於各部門的公共範圍。儘管我已保證，他們能繼續和平示威，但他們拒絕散去，也拒絕回到教育部範圍內，。”

他說，基於安全理由以及避免任何可能性，警方勸告示威者不要在主要籬笆門前示威，但在他們拒絕解散後而於今日凌晨2時採取行動，驅散示威者。

馬智禮表示，據了解，大部分示威者同意散去，只有2人拒絕，而2人也因此被警方逮捕調查。

他說，教育部官員關心2名被捕大學生的福利，為了讓他們獲得釋放，而與布城警方持續討論至今日上午7時，2人最終在獲擔保的情況下被釋放。

“儘管示威者昨晚以毫無商量餘地的方式要求我即刻辭職，但我依然尊重大學生發聲的權利。”

“尊重發聲權利與尊重大學生的言論自由，是教育部在百日新政內所達到的逾40項倡議中的其中一項。”

“我想再次保證，我們非常關注大學生的言論自由，我們將持續加強大學生的言論自由及大學自主權。

促勿逮捕示威者

目前在砂拉越公幹的馬智禮說，他珍惜與尊重各方對他出任馬來西亞國際伊斯蘭大學主席的看法，也尊重大學生的言論自由，因此昨晚指示官員允許示威者在教育部建築物範圍示威及和平傳達心聲，並好好對待示威者，包括為他們準備食物與飲料等。

“我最初被告知示威者都是學生，惟後來資料顯示，部分示威者是數個非政府組織的社運人士。

“我也指示特別顧問旺賽夫親自與示威者會面，我已要求官員安排於下週三與主辦示威的群體會面。

關心大學生示威事件進展的馬智禮也在推特連發數文，包括今日上午9時發文表示他獲知在示威中被逮捕的學生已經被釋放。

他說，他已知會當局不要逮捕示威者，因此正在了解他們為什麼被補。

“因為我相信，允許大學生集會及和平抗議，是希望聯盟政府奉行尊重民主與自由承諾的證據。”

賽沙迪促警放人 學生有權表達不滿

青年及體育部長賽沙迪在推特發文，指逮捕示威與傳達不滿心聲的大學生，是新政府不應該妥協的事情，因為大學生有權利示威以及向新政府傳達不滿。

“這不應該發生。這是不能妥協的。警方必須即刻釋放他們，並確保這些事情不會再發生。”“我們不該讓自己免於批評聲浪。”

另外，國內貿易及消費事務部長拿督賽夫丁也轉發示威大學生被釋放的新聞，並留言：“一開始就不應該逮捕他們。”

HAKAM斥破壞學術自由

全國人權協會組織（HAKAM）認為，教育部長馬智禮受委為馬來西亞國際伊斯蘭大學（UIAM）主席職是破壞學術自由的嚴重腐敗行為，同時也違反了希望聯盟恢復公立大學權威和獨立的競選宣言承諾。

全國人權協會組織今日發表文告指出，大學是培養成熟和具有批判思維的未來領導者的關鍵機構，然而，我國公立大學長期壓制與政府對立的政治意見、懲罰行使言論自由權利的學生，也阻止大學講師批評政府政策。

“這是政府在委任大學行政人員方面擁有過大權利的結果，因為受委派的行政人員將有意或無意地迎合當權者。”

文告指出，教育部長出任UIAM主席的事件，是我國從古至今學術自由腐敗的寫照，同時也違背了希盟競選宣言第50項承諾，即恢復公立大學的權威與自主。

“我們促請教長拒絕或辭去UIAM主席職，並作出必要改革，以讓我國的公立大學擁有自主權。”

IAIS挺馬智禮任伊大主席

進階伊斯蘭學研究院（IAIS）支持教育部長馬智禮出任馬來西亞國際伊斯蘭大學（UIAM）主席職。

進階伊斯蘭學研究院首席執行員莫哈末哈欣今日發表文告指出，彭亨州蘇丹作為UIAM的憲法領導人（Constitutional Head）給予這項委任，而該校的學術職員與校友協會也歡迎這項委任。

“他也曾是UIAM的講師及學術人員協會的主席。

“馬智禮很了解UIAM，也深知尊重學術自由的敏感性。我們祝他成功，相信他會是一名很好的主席。”