寶騰首部SUV亮相 靈動外形源自貓科動物









（梳邦再也7日訊）萬眾期盼的寶騰（PROTON）首部運動型休旅車（SUV）即將面市，寶騰今日為馬來西亞媒體舉辦預覽會，在寶騰總部汽車設計中心揭開最新車款的面紗，展示吉利和寶騰合作研發的第一部汽車。

寶騰首席執行員李春榮、副首席執行員拿督拉再逸夫和管理高層也為媒體解答他們對於寶騰新車的疑問。這部休旅車是由吉利集團設計部執行副總裁及英國設計師彼得霍布里所帶領的團隊負責設計。

寶騰設計部主管阿茲蘭奧曼在媒體預覽會上說，休旅車的靈動外形源自於貓科動物健壯和敏捷的身形。形狀是參考大貓家族的形態，特別是馬來亞虎，象徵充滿爆發力的前進動力。

注入獨特大馬元素

“新車的車頭燈設計進一步融入雄壯老虎的形象，日間行車燈（DRL）如同老虎的雙眼，讓此運動型休旅車在任何駕駛環境當中皆超群出眾。”

他指出，休旅車的外形只有少量的修改，卻注入獨特的馬來西亞元素，最顯著的是車頭進氣格柵，設計靈感源自於一張弓，代表敏捷、速度和輕盈感。

他表示，在獨特的進氣格柵正中位置的是寶騰的註冊標誌，圍繞著三重黑色的橫欄。貼近觀看時，黑色橫欄有大馬特設的圖騰，彰顯我國豐富的手工藝和文化遺產。

“我們擁有獨特的馬來西亞元素，可以融入在設計當中，展示我國獨特和豐富的環境、傳統及文化遺產。參照早期的傳統手工藝，我們對傳統木刻做出發展和進化，成為一項設計排列，我們稱之為無限編織（Infinite Weave）。”

汽車內部設計採用豪華材質，例如頭層牛皮、拉絲鋁質裝飾和觸屏設備，完美結合豪華氣質、手工藝和科技。高雅的內部設計強調光暗搭配，代表大馬元素的無限編織圖騰，也出現在音響播放器格柵和門把的內部設計上，而駕駛盤上有寶騰的代表性標誌。

9萬人參加命名賽 取名X70

配合一項網上命名競賽，大馬人民受邀從4個建議名稱當中，即PX70、X7、X70和X700，挑選他們心儀的名字。超過8萬9800人參與競賽，而X70是最終敲定的名字。

寶騰行銷首席執行員阿都拉昔慕沙指出，這是寶騰汽車第一次采用字母和數字組合，若日後出口X70至東盟國家和其他國際市場時，將會更加容易，不會面臨語言隔閡的問題。

他說，字母X等同於跨界車款（Crossover）或運動型休旅車，易於分辨此寶騰車款是屬於哪一個級別的汽車；而70代表運動型休旅車的尺寸，便於寶騰將來推出更大或更小的車款。

此外，寶騰也會有一系列的客戶活動，從9月19日開始至11月4日，在國內7個城市進行，公眾有機會在新車於年杪推出前，搶先觀看X70的真面目。

“從9月19日開始的預覽活動，我們的計劃是接待約6000人。對於殷切期待購買寶騰新運動型休旅車的顧客，寶騰將會在9月8日開始接受X70的預購，訂金只需1000令吉。”