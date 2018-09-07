北海道傳百次餘震 機場鐵路恢復營運

（東京7日訊）日本北海道昨天發生強度7級大地震後，至今早已有多達100次餘震，日本首相安倍晉三在內閣會議上表示，確認死亡人數增至16人，超過300人受傷，目前仍有26人下落不明，災區救援工作仍繼續。因地震受損而關閉的新千歲機場，今天恢復國內航線，新幹線也恢復營運，多個地區陸續恢復供電。

救援隊連夜在地震重災區厚真町搜索，並投入大型機具挖掘。電力公司經過一天搶修後，至今早約130萬戶已恢復電供，但超過4萬戶仍然停水。

新千歲機場恢復營運後，首架航班於今早10時抵達機場，機場有大批旅客排隊等候搭機。不過，目前仍未知國際線的復航時間。

逾百中國客滯留

北海道鐵路公司指，今天中午重開新幹線服務，惟部分高速公路仍然封閉，連接北海道主要城市的快速列車服務仍暫停。

中國旅遊社春秋旅遊通報，有169名中國旅客滯留北海道，其中118人是自由行，一些人一度失聯，目前仍有一人無法聯絡上。

據中國外交部通報，地震沒造成中國公民傷亡。北海道政府昨天開設了電話專線，為滯留當地的外國人提供外語諮詢服務。

料再有暴雨來襲

日本氣象廳把今次北海道地震正式命名為“2018年北海道膽振東部地震”，並警告未來一周可能還會有強烈地震，同時預測北海道今天和明天會有暴雨，呼籲居民提防再有山泥傾瀉。

札幌7000人避難所過夜 糧食供應恐不足

今次地震受災嚴重地區之一札幌市，昨天共設置266個避難所，收容近7000人，當中包括遊客。不過，若避難人數持續增加，避難所恐怕會面臨糧食供應不足。札幌市政府已要求物資支援。

據悉，札幌市目前有約500名來自外國及北海道以外的遊客，他們因為新千歲機場關閉或鐵路停運而滯留，昨天在避難所過夜。

由於還有部分地區停水停電，至昨天深夜不少便利店及超市仍有民眾大排長龍，購買物資。札幌有超市主動減價出售糧食，與災民共渡時艱。

自民黨總裁選舉或延期 部分造勢活動取消

日本執政自民黨將於本月20日舉行黨總裁選舉，該黨選舉管理委員會表示優先應對災後處理，決定部分競選造勢活動取消，候選人政見發表會及記者會也延至下週一。候選人之一的自民黨前幹事長石破茂更建議選舉投票日展延。

北海道地震後，自民黨緊急召開會議，決定取消週五至週日所有造勢活動，候選人之一的現任總裁兼首相安倍晉三已取消出席電視及網上節目；石破茂亦取消街頭演說及拉票活動。