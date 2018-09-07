情緒分析民調顯示 新政表現滿意人多

（吉隆坡7日訊）首相敦馬哈迪表示，儘管一些人民對於希望聯盟執政百日後的表現感到不滿，但根據“情緒分析報告”針對48萬7000人民對於新政府的滿意度展開調查卻顯示，滿意新政府表現的人民，比不滿的來得更多。

馬哈迪今日在八打靈再也土團黨總部大廈主持希盟黨主席理事會議後召開新聞發布會說：“我們得知人民雖然有一些不滿的情緒，因為新政府並沒有達到他們理想中的目標，但調查顯示，大部分的人民滿意新政府的表現，正面的情緒比負面的情緒來的更多。”

不滿打貪效率

馬哈迪透露，人民不滿的課題包括公共交通，以及新政府打擊貪污的效率。

馬哈迪指出，人民對於公共交通的不滿，主要是花費過多的開銷進行建設。

“似乎有很多人對於公共交通感到不滿，但我們研究後發現，他們不滿龐大的開銷用於捷運（MRT），輕快鐵（LRT）等，而非設備的問題，他們對於現有的公共交通設施是滿意的。”

打貪須按法制進行

馬哈迪解釋，新政府確實有心打擊貪污問題；然而，打擊貪污的行動卻必須按照法制進行。

“我們需要取得足夠的證據，才能對貪污人士做出提控，這也導致我們的行動被拖慢，一些涉及貪污的人士、包括領導人都還沒被採取行動。”

馬哈迪坦言，由於新政府優先對較嚴重的貪污課題展開行動，而忽略了一些輕微的貪污案，也是民眾不滿的其中一個原因。

馬哈迪強調，政府並非只是針對大型的貪污課題，也將對小的貪污案採取行動，因此不排除未來還會有更多涉及貪污的領袖受到對付。

他指出，人民對於政府滿意的課題，包括廢除了一些不公平的法律，並以新法律取代，以及剛剛被通過的銷售稅（SST），也獲得了人民的支持。

砂料明年州選舉

馬哈迪也透露，砂拉越預料在明年進行州選舉，因此希盟也將討論該聯盟將在砂州扮演的角色。

無論如何，他認為目前欲定位希盟在砂州的角色還言之過早，希盟還需進行更多的詳細討論後，才能對砂州選舉做出更多的決定。出席會議的希盟領袖還包括副首相拿督斯里旺阿茲莎、財政部長林冠英、國防部長莫哈末沙布、外交部長拿督賽富丁、國內貿易及消費事務部長拿督賽夫丁、青體部長賽沙迪、農業及農基工業部長沙拉胡丁、交通部長陸兆福以及通訊及多媒体部長哥賓星。

執法單位仍調查納吉 時機到了就行動

首相敦馬哈迪說，執法單位仍在調查前首相拿督斯里納吉犯下的其它罪行，他相信時機到了就會展開行動。

他說，納吉做錯太多事，政府需要選擇先採取那項行動，目前已提控他兩次，但仍有其它案件仍在調查中。

“調查需要耗費很長時間，因為我們得不到知情的證人的全力合作，以及獲取文件支持案件。”

馬哈迪也是希盟主席，他今日主持希盟黨主席會議後，在新聞發佈會上受詢時這麼表示。

另外，馬哈迪表示，新政府未能在100天內達到100%的滿意表現，原因是前朝政府造成的破壞比他們現象中的還要嚴重。

他指出，這也包括有些官員仍效忠前首相納吉，不承認新政府委任的新官職，導致他們4個月未能領薪。

“新政府在每個部門委任一些官員，這些是部長有權委任的職位，雖然獲得我的首肯，但是他們沒有被支付4個月的薪水，因為負責的舊有官員認為這些委任有些‘不妥‘。在內閣決定要針對此事採取行動後，有關官員才要支付薪水。”

“由此可見，行政機關中仍有‘壞人’，受到前朝政府的影響，不接受新政府的委任。”

他表示，為了讓行政機關順利進行，政府被迫撤換一些官職或官員。

1050令吉最低薪資引反應 政府陷困不能提高開支

針對內閣宣佈的1050令吉最低薪資引起的反應，馬哈迪解釋，政府正處在困境中，因為錢都要花在繳付龐大的債務，很高的利息，因此不能再提高政府的開支。

“我們別忘記，政府正在與其它國家競爭，如果成本過高，我們將會失去競爭力。”詢政府有意限制個人或政黨最多只能掌控媒體行業的股份至20%，馬哈迪回應說，政府希望媒體不會被特定人士利用，因為有一些人士要掌控媒體，不過他表示政府仍未執行這項新措施。另外，針對教育部長馬智禮出任馬來西亞國際伊斯蘭大學主席引起利益衝突突的爭議，馬哈迪也說，政府將會重新檢討馬智禮出任馬來西亞國際伊斯蘭大學主席一事。