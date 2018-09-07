【歐洲國家聯賽】新舊世界冠軍對碰 德法握手言和

（慕尼黑7日訊）首屆歐洲國家聯賽A級別第一小組的首場比賽，於週四在慕尼黑安聯球場進行，2014年世界冠軍德國激戰2018年世界冠軍法國，在雙方門將的精彩表現下，新舊世界冠軍最終以0比0握手言和。

除阿雷奧拉頂替受傷的主力門將洛里外，法國隊主教練德尚排出了和俄羅斯世界盃決賽相同的首發陣容，前鋒線上依舊是吉魯、格里茲曼和姆巴佩；而德國隊首發陣容的中後場變化較大，呂迪格和金特爾出任左右邊後衛，基米希出現在中後衛之前擔任後腰，格雷茨卡和克羅斯聯袂坐鎮中場中路。

比賽開始階段兩隊都比較謹慎，以試探為主。鑒於法國隊強大的反擊能力，儘管在控球上佔據優勢，但德國隊沒有貿然深入法國隊腹地。直到第18分鐘，全場比賽才出現第一次有威脅的射門，德國隊的維爾納在禁區左路晃開角度後勁射，但球被法國隊門將沒收。

第36分鐘，法國隊前鋒吉魯在禁區內的頭球攻門角度極其刁鑽，德國隊門將諾伊爾迅捷倒地將球撲出。雙方上半場威脅攻勢不斷，比分掛零進入半場休息時間。

雙方門將連獻神撲

易邊再戰，雙方主帥以不變應萬變，沒有調整陣容。第64分鐘，法國前鋒格里茲曼禁區外圍大力抽射被諾伊爾撲出。緊接著德國還以顏色，金特爾右路下底傳中，羅伊斯中路直接抬腳施射，法國隊門將阿雷奧拉飛身將球擋出。

第66分鐘，兩邊都用了第一次換人，勒夫用京多安替下格雷茨卡，是一次對位調整；而德尚將吉魯拿下，換上登貝萊，加強機動性。

主場作戰的德國隊攻勢愈演愈烈，輪番轟炸法國隊大門，但阿雷奧拉表現出色，力保法國隊大門不失。尤其是第76分鐘，金特爾在角球機會中的近距離頭球攻門，被阿雷奧拉神奇化解。第83分鐘，德國隊換上邊鋒薩內，但也未能改變場上局面，最終兩隊互交白卷。

勒夫滿意德國腳表現

賽後接受媒體採訪時，德國隊主教練勒夫多次用到“滿意”一詞。他表示，自己很高興看到德國隊球員敢於進行一對一，並且能贏得對抗，而且德國隊還險些進球取得比賽勝利。

勒夫尤其稱讚了球隊的防守，“今天對我們來說防守穩定性是最重要的，我們不能被對方打反擊，這一點我們很好地做到了。”