市中心碰撞 動口又動手 打爆旺姐車 路霸被捕





（吉隆坡6日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎的豐田Alphard休旅車，昨天與一輛客貨車碰撞，火爆的客貨車司機出言污罵一番，還揮拳打裂車頭擋風鏡，令車內的副首相女兒努魯哈娜及司機飽受惊嚇，相關路霸事後被警方逮捕！

上述因小車禍引發的路霸事件，于昨日下午約3時30分，發生在市中心敦拉薩路Intermark大廈前面。

旺沙馬朱警區主任諾阿茲米警監証實此案。他說，滋事的路霸為42歲的馬來男子，嫌犯于今日中午在安邦路被捕。

“嫌犯明早將被警方帶往法庭申請延扣。”

本報探悉，事發時，副首相的私人司機尤索（55歲），駕車載著副首相長女努魯依莎及三女努魯哈娜到市中心，努魯依莎過後在Intermark大廈下車，而休旅車也離開大廈，不料與一輛客貨車發生碰撞。

客貨車的巫裔男司機下車後，辱罵副首相司機，並憤怒地揮拳猛擊休旅車的車頭擋風鏡，導致車鏡破裂，對方發洩後即駕車離開。

人在車內的努魯哈娜及司機飽受惊嚇，雖然沒有受到傷害，他們事後據情向警方報案。

警方從掌握的客貨車車牌號碼，查悉該客貨車屬於安邦路一家旅行社所有，警方目前援引刑事法典427（惡作劇）條文調查此案。

據副首相司機在報案時估計，擋風鏡被打裂，造成約3000令吉的損失。

據知，該休旅車是以副首相的名義註冊。