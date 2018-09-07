檳島一雨成災 比南利路再成澤國

（檳城7日訊）檳島今晨下了一場傾盆大雨，造成多區一雨成災，水災黑區比南利路再度成為澤國，當局一度封鎖比南利路，以免交通工具陷入水中。

今日上午8時許開始下大雨，短短40分鐘內造成多個低窪路段淹水，引發交通癱瘓。

出現積水的路段包括丹絨武雅路、丹絨道光路、青巷1（Lorong Hijau 1）、姓王公司後、近打冷、錫礦路、登嘉樓路、植物園路、比南利路、天德園大道、昂沙娜路、瑪蘇麗路、蘇丹阿茲蘭莎路、瑪央巴錫路、峇央峇魯斯里馬來西亞酒店前及蘭卡威路。

洪水沖入民宅

豐盛園8間民宅、丹絨道光甘榜瑪吉斯巴眼23間民宅、瑪蘇麗路10間民宅及比南利甘榜15間民宅遭洪水沖入家門。

天德園路一帶居民去年兩度水淹家園，今早甫聽到雷聲伴隨大雨後，驚慌起身移走汽車，並墊高電器、家具等，以免損失慘重。

氣象局今早9時也發出檳城、吉打、霹靂、雪蘭莪、沙巴的暴雨警報，檳島市政廳也在官方臉書不斷更新各地淹水情況，並派遣市員工維持交通秩序。

由於適逢上班時間，很多道路都出現大塞車，有者在路上塞車長達1小時。

豐盛園 排洪溝坍塌引水患

植物園區州議員王康立今早接到居民通知豐盛園低窪地區一雨成災後，馬上聯絡消防隊及義消隊到場協助災民。

他說，該水災是因為該區坍塌的排洪溝引起，他早前已與縣署及地方政府開會，當局目前在籌備修建該排洪溝工程。