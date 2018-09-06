TAN77車牌被冒名轉讓 商人嘆不可思議

（吉隆坡6日訊）一名商人申訴，他的岳父在12年前以高價購入標有“TAN77”車牌號碼的摩多贈送給其妻子，豈料，今年2月竟發現這個市值約15萬令吉的車牌號碼，在他不知情下悄悄易主，如今隸屬一輛本田思域轎車所有，而易名手續是通過政府授權的某個電子政務供應商完成，雖然他針對此事向警方及陸路交通局投報，但雙方皆互相推搪責任，至今都沒有確切的調查結果，讓他倍感無奈。

事主葉順發（50歲，商人）指出，這個車牌號碼對他意義重大，因為“TAN”是太太的姓氏，且是岳父贈送，等同陳家的傳家之寶，日後也打算將車牌轉給兒子繼續使用，完全沒有考慮過要出售，遭人冒名轉讓實在不可思議。

他今日在行動黨直轄區公共投訴局主任游佳豪陪同下召開記者會表示，岳父是在2006年以約6萬令吉購入車牌，車牌連同摩多在2008年從太太名字轉到他的名下，摩多從2010年開始閒置家中，但他每年到陸路交通局時都會審查摩多的狀態，一直都沒有問題。

“今年2月，我在陸路交通局習慣性呈交身分證號碼以確認摩多的狀態時，發現車牌號碼在去年11月已經被轉名給檳城的一名本田轎車車主，摩多資料也顯示已經被註銷。”

他說，經過多番查證，陸路交通局官員告知，該車牌號碼是在2017年6月通過電子政務平台轉名給蕉賴一家車行，中途又轉了幾次名字，最終由檳城一家車行高價出售給一名陳姓本田轎車車主。

“我聯繫上這名車主，對方也對車牌號碼鬧雙包感到驚訝，還再三確認我是否真的是車牌持有人，並要求我提供文件以便向有關車行追究責任。”

葉順發表示，有關電子政務平台及陸路交通局必須為此事負起最大的責任，因為整個轉名手續竟然能夠在車牌持有人不知情的情況下完成，顯示過程中出現了嚴重的紕漏，對車主而言更是毫無保障。

“轉名手續需要出示賣家的身分證及生物指紋核對資料，但是這個平台竟然可以在缺乏個人資料的前提下，完成了轉名手續，我不知道是怎麼辦到的。”

拒自行與車行談判

葉順發指出，今年5月，他按照陸路交通局官員的指示，與電子政務平台的負責人見面，對方卻要求他自行與涉案的蕉賴車行斡旋談判。

“我拒絕了這個建議，我不願意與車行斡旋，因為我只想拿回自己的車牌號碼，這個號碼對我們家庭很有紀念意義。”

他透露，在與該名負責人第二次見面中，兩名高層承認這是一宗有關電腦系統轉名的“電子詐欺（Digital Fraud）”案件，並出示了一張假身分證副本資料，身分證上雖然是事主的名字及地址，頭像卻另有其人。

“其中一名叫Jack的高層說，就是這張假身分證資料完成了轉名給蕉賴車行的手續，隨後我出示了所有正本文件，證明自己才是車牌號碼的持有人。”

事隔半年，案件至今仍沒有進展，葉順發希望警方能夠加速調查工作，以便能夠早日討回公道及拿回自己的車牌號碼。

游佳豪：或裡應外合篡改資料

行動黨直轄區公共投訴局主任游佳豪指出，若事主所言屬實，不排除在車牌轉名過程中出現公家機構里應外合篡改資料的舞弊情形。

他說，即使事主多年沒有繳還摩多路稅，車牌號碼也不可能無端易主，更何況轉名需要賣家的生物指紋和身分證，在持有人不知情的情況下轉名給第三者，顯然已涉及刑事犯罪。

“至於以假身分證完成轉名程序方面，無論是電子政務平台或陸路交通局都難逃其咎，而警方也不能把球踢給陸路交通局，三方應該攜手進行調查，而不是互相推卸責任。”

他表示，該局將會向警方了解案件的最新進展，盡力協助事主討回公道。

出席記者會的還包括行動黨甲洞國會議員助理葉慧莉、蘇金發、賴俊權及黃偉強。