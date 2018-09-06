鼓勵用定存投資 全民擁股 散戶進場

（吉隆坡6日訊）大馬交易所從9月起展開一項大型全國推廣活動，以吸引更多散戶參與股市，推動“全民擁股”，鼓勵國人提出定期存款投資於資金市場。

大馬交易所首席執行員拿督斯里達祖丁今日發文告說，大馬人的定期存款名列區域最高水平，根據國家銀行的報告指出，截至今年6月，大馬的定期存款總額達2090億美元（約8669億令吉），新加坡為1660億美元、印尼1480億美元、泰國1560億美元。

大馬定存總額達8669億

“這顯示大部份大馬人將存款鎖定在定期存款，而大馬12個月期定期存款利率約3.35%。”

他說，在謹慎的資產分配下，較明智做法是多元化財務或資產組合，資金市場不僅是可行的管道，同時也提供機會讓人民在受條例管制的環境下提升存款的價值。

他表示，資金市場提供廣泛的投資機會，可迎合不同的投資和風險偏好。市場中有不同的股項和產品，提供不同程度的風險和回酬，這將可帶來好的價值增長。例如銀行股在過去8個月增長了6.9%。

他補充，大馬資金市場的散戶參與率為22%，截至7月31日，大馬交易所登記的個人中央存票戶頭共有190萬個。

“和大馬人口相比，尤其是千禧年一族不斷成長，散戶在資金市場的參與度肯定有成長空間。我們需要解決的基本障礙，是人們對股票市場投資的一般印象。”

Invest Bursa, Invest in You活動將從9月起展開直至2019年全年，旨在透過廣泛的教育和知識課程，以及吸引和放寬初始投資於資金市場的舉措，以增加資金市場的散戶參與率。

大馬交易所將伙拍參與的股票經紀行，以提供服務供大馬人開設中央存票戶頭。

國人只要在www.bursamarketplace.com填寫表格和選擇所要的股票經紀，有關股票行將在3天內聯繫和在一周內安排會面以開設戶頭。

大馬交易所也沿續現有的措施以吸引投資者進場，例如中小資本股交易免印花稅直至2018年2月28日。隨著消費稅歸零，從9月1日起，投資者將享有同樣的較低收費，因大馬交易所的所有收費都沒有征收銷售稅（SST）。