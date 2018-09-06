原址拆建小學甲醛爆錶 深圳近千學生嘔吐不適

（深圳6日訊）中國新學期剛開始數天，多個省市爆出翻新或新建的校舍因急於投入使用，裝修物料的甲醛超標造成學生不適。其中，原址拆除重建的深圳市南山區南油小學，被揭發數天前還在施工，新建校舍通風不足，有學生到過課室後就感覺不適，甚至嘔吐，周一有近千名學生請病假，其中十多個班級的缺席率超過80%。

南油小學一年級新生及高年級學生已於8月31日及9月1日回過學校領取教材，本月3日正式開學。由於太多學生請假，開學禮顯得“人丁單薄”。

有家長在本月2日已聲稱，新落成的教學樓存在甲醛超標問題，並指校方關著窗開著冷氣根本就不通風；亦有家長用便攜式甲醛檢測儀到學校探測，發現多間課室空氣都有問題，甲醛、TVOC（總揮發性有機物）含量甚至“爆錶”，屬嚴重污染。不少家長反對新校舍倉促使用，認為通風期太短，而且目前校內多處還在施工，油漆桶在開學前幾天仍堆放校內走廊。

另有家長表示，前幾天與孩子回校打掃課室，當時已有家長及學生出現胸悶、頭暈、嘔吐、流鼻血、過敏等不良反應。

新校舍月初剛落成

創辦於1986年，屬於廣東省一級學校的南油小學共有42個班級，2015年原址拆建，學生過後暫時在博倫技校校區“寄讀”，新校舍剛於本月落成。

家長曾建議本學期讓學生繼續在博倫技校上課，但未獲校方回覆。

針對家長自測校舍甲醛“爆錶”，又指建設工程消防驗收結果不及格，校方回應表示，今年6月及8月做過兩次新教學樓空氣檢測，結果都合格，並於8月31日向家長們出示檢測報告，顯示的結果是抽檢點各種有害物均未超標。

至於消防驗收的問題，整改合格後已通過驗收，具備開學條件。

家長對此提出質疑，認為校方的檢測點少，難言準確。家長代表提出，要求自聘第三方檢測機構到校檢測，但暫未獲得校方批准。

類似事件在中國其他地區也曾發生，僅過去2天就爆出多起相同事件。

據媒體報導，3日當天，剛投入使用的西安交大陽光海藍城小學亦有多名孩子出現不良反應，至少有33名學生請假。

9月1日，湖南耒陽市數千名家長更因為不滿孩子被分流到剛裝修而甲醛嚴重超標的私立學校，展開大規模維權抗議。

甲醛天然存在列致癌物

甲醛的化學式為HCHO，又稱蟻醛，是天然存在的有機化合物，有特殊刺激氣味的無色氣體，可經呼吸、皮膚吸收進入人體，對眼、鼻等有刺激作用，它主要用於生產工業樹脂，約有三千多種建築材料都含有甲醛，主要出現在纖維板、三夾板、隔音板、保麗龍等物品中。

人體會快速代謝微量甲醛，在體內將它轉換為甲酸，但長期接觸甲醛可引起慢性呼吸道疾病，引發鼻咽癌、結腸癌、腦瘤、細胞核基因突變等，世界衛生組織已將它列為一類致癌及致畸型物質，而降低甲醛濃度的最好方法是保持通風。