曼帥助藍衫軍重拾信心 意矢贏波

（羅馬6日訊）由新主帥曼奇尼執掌的意大利隊，週五在首屆歐洲國家足球聯賽主場迎戰東歐勁旅波蘭，曼奇尼矢用一場勝利開一個好頭。

意大利並未入圍今夏的俄羅斯世界杯決賽圈，“藍衫軍團”60年來第一次無緣世界杯。身為意大利新帥，曼奇尼的首要任務是協助球隊重拾信心。

列在A組第3組作戰的意大利，明日先戰波蘭，第二場比賽是下週一對歐洲杯冠軍葡萄牙。

曼奇尼本期國家隊召了5名新面孔，包括17歲的摩納哥前鋒彼特羅.佩萊格里尼首次受召，但是這位小將卻在上週日法甲摩納哥2比3負馬賽之役受傷，週一抵達國家隊訓練基地時身體不適，已經返回球會。

剩餘新人，只有羅馬隊19歲中場扎尼奧洛進入大名單，而他甚至還沒正式踢過意甲比賽，就提前完成了罕見的國家隊兩連跳。扎尼奧洛之前曾經代表意大利U19國家隊出場過18次，打進6球，但沒有入選過意大利U21。

曼奇尼的鋒線主要還是倚靠資深國腳巴洛特利、扎扎、因莫比萊和因西涅；中場有巴雷拉、羅馬二將L.佩萊格里尼、克里斯坦特及國米的加利亞迪尼；後防有祖雲杜斯三老博努奇、齊耶里尼和盧加尼及切爾西的薩科科斯塔及帕爾米耶里。

身型發福巴神成焦點

身型發福不少的巴洛特利，再度換了新髮型，成為隊友們嘲弄的對象，而曼奇尼還為巴神說好話，指巴神的體重已經稍減了一些。

波蘭隊在俄羅斯世界杯小組賽經歷了一次失敗的旅程，1比2負塞內加爾、0比3負哥倫比亞、僅1比0勝日本，無緣晉級16強。主帥納瓦爾卡賽後辭職，由皮爾澤傑克取代，皮帥將迎來上任後第一場比賽。

波蘭隊還迎來主力中衛卡米爾.格利克傷癒復出，格利克雖有入選世界杯陣容，但因傷而缺戰小組所有比賽。

皮爾澤傑克這次帶上了最強大陣容出擊，由拜仁慕尼黑射腳萊萬多夫斯基掛帥，配以那玻利前鋒米利克、澤林斯基、中場皮什切克、布拉什澤科夫斯基、庫爾扎瓦、後衛貝雷斯京斯基、門將法比安斯基、斯澤斯尼等，力爭打敗意大利。

意大利過去和波蘭交手，獲得3勝2和2負戰績稍稍佔優，兩隊最近20年只曾交手4次，意大利獲得2勝1和1負，雙方最近一次碰頭是2012年11月的熱身賽，意大利客場以2比0取勝。