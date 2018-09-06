《Hantu》嚐甜頭 劉德華繼續投資大馬電影

（吉隆坡6日訊）由劉德華創立的映藝集團旗下夢造者娛樂，分別在香港、台北、北京和吉隆坡設有分公司。最近夢造者打造的馬來電影《Hantu Kak Limah》自8月9日上映至今已破3600萬令吉，成為史上最賣座大馬電影。身為老闆之一的劉德華，繼發文祝賀，周三更專程飛來馬出席晚上舉行的慶功記者會和慶功晚宴。

劉德華在記者會上快閃5分鐘，並用英文表示希望可以跟大家再一次合作，沒有公開讓媒體發問。由於他身邊被工作人員及保安人員擁護，加上場面小騷動，媒體無法接近及進一步訪問他。直到晚上10時30分劉德華準備離開時，媒體趕緊上前追問3道問題，他都一一簡短回答。

巡唱列大馬站

劉德華年底在香港舉辦20場《My Love Andy Lau"世界巡迴演唱會2018》，記者問他可會來馬開唱，他點頭表示會，只是未確定日期。劉德華距離上一次在馬開唱是2005年，整整有13年未再來馬演出，隨著他親口表示大馬站列入今次巡演，粉絲們可以準備存錢了。

記者會快閃之後，劉德華較後出席慶功晚宴，與多位高層享用晚餐及欣賞表演，十分投入。不少藝人和電影工作人員上前要求合照，他都來者不拒。該公司也在現場為該片演出的演員及工作人員帶來驚喜，宣佈派發花紅給82位台前幕後工作人員，不過該公司沒有對外公佈實際花紅數目。

約晚上10時17分，劉德華上台與各單位高層進行最後一輪的幸運抽獎，心情大好的他隨著播放的快節奏背景音樂手舞足蹈。每位幸運兒上台都要求跟劉德華合照，而劉德華也大方拿起對方手機自拍，或配合鬼片擺出肉緊的表情。（HHC/CKS）