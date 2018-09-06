數次接洽指愿助查1MDB 達因：“劉特佐有聯絡我”

（吉隆坡6日訊）精英顧問團主席敦達因揭露，商人劉特佐曾數次嘗試聯絡他，表明可協助調查一個馬來西亞發展公司（1MDB）案件。

他說，劉特佐曾撥電給他，包括他7月前往中國之前。

他昨晚在第三電視台接受Soal Rakyat的節目專訪時說：“當首相敦馬哈迪醫生委派我到中國，劉特佐有聯絡我，他要和我說話，但是我不要，他有撥電來，但是我叫他和我的代表談。”

“他（劉特佐）說他可以（在一馬公司案件中）幫忙，（但是）之前我在資政理事會首次記者會時說過，如果沒有犯錯就回來吧！當晚他也有撥電給我。”

這項1小時節目由丹斯里佐漢和慕斯達法主持。

達因說，希望聯盟執政后，一些涉嫌一馬公司案件的人士愿意成為證人，說明來龍去脈。

“現在我們還沒有完成調查，我們每天收到新證据，令人震惊。劉特佐和阿布達比有聯系，和沙地阿拉伯、美國、澳洲、香港、新加坡、瑞士有聯系。

“全世界都知道，美國有線電視新聞网（CNN）、英國廣播公司（BBC）、中國媒体知道，非洲（媒体）也知道。但是這里，國會內也不能說，沒有透明度，為什么隱瞞？遲早也會知道。”

此外，詢及他是否如某方人士所指控般阻止拿督斯里安華上任首相，達因說：“我已經老了，也沒有政黨……巫統不要我，我們沒有插手別人政黨的事務，很少人知道其實我和安華相識已久。”

他相信，安華將按照計划上任首相。

“他（安華）有本身的优點……那些不滿的人只是要找課題，例如捏造有人共謀的故事，以及利用這些課題尋求影響力。”