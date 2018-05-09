電話沒被干擾 敦馬巡視投票中心

（浮羅交怡9日訊）在希盟領袖今早紛紛接獲多通不明來電干擾之際，希盟首相人選敦馬哈迪則表示沒有接到干擾電話。

也是浮羅交怡區國席候選人的敦馬哈迪今早巡視2個投票中心後在記者會上說，他並沒有接獲任何干擾電話。

馬哈迪今早9時15分抵達熱水湖州席內的瓜拉德亮國小投票中心，之後再於9時35分到屬於瓜鎮州席的浮羅交怡社區學院投票中心。

平時都笑臉盈盈的馬哈迪，今早神色稍微凝重和嚴肅，他走訪投票中心各渠道後，逗留不到10分鐘就離開。

期間有些支持者看到他就拍手和高喊馬哈迪萬歲，但因在投票期間和投票中心內禁止拉票，敦馬則微笑用手示意他們停止。

敦馬哈迪到瓜拉德亮國小投票中心巡看一個渠道投票情況後，在離開投票中心走到門口前，他也沒忘了坐在門口小亭子等待他的妻子敦茜迪哈斯瑪，並以風趣一面對著妻子揮手說聲：“拜拜”，讓在場者都笑了，頓時稍微緩和嚴肅場面。

妻子亭子等待敦馬

敦馬重返戰場，一直陪伴拜票活動的妻子敦茜蒂哈斯瑪，即使在行動上需要助理攙扶，但今早依然堅持陪伴丈夫走訪投票中心。

敦茜蒂哈斯瑪不是候選人和當地選民，因此不獲准走訪投票中心，只准在距離門口50公尺範圍內等待敦馬。不過，工作人員准許她在限定範內坐著休息，因此她就走入亭內等待。

期間，數名選民上前向她問候和要求合影留念。

敦茜蒂哈斯瑪說，陪伴丈夫走動選區，是她身為妻子的責任。她也很貼心地叮囑記者照顧健康和保重。

另外，她說，她和丈夫敦馬稍後會返回米都，並到老家知知牙也對面的投票中心履行選民責任。

她透露，她和敦馬都是吉打港口國席和安南武吉州席的選民，投票後他們也會到兒子拿督斯里慕克力競選的尤崙國席巡視投票情況。

她笑言，今天還是很忙的一天，在走訪尤崙後又會飛返交怡島走訪其他投票中心，然後再飛往首都等待大選總成績。