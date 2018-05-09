旅台大馬人集聚台北自由廣場 譴責選委會損害郵寄選民投票權

（台北5月8日訊）為抗議馬來西亞選舉委員會在海外選票的處理上，出現嚴重延遲或甚至無法在合理時間內送達，約50位在台灣的馬來西亞公民集聚在台北自由廣場，憤怒指責選委會損害海外的郵寄選民投票權。

這些來自台灣各地的馬來西亞人，如台北，新竹及嘉義等都在風雨交加的集會上，手舉寫有『選委會欺詐』（SPR Tipu），『我們是99%，但國陣卻說我們是0.1%』等的標語，隨著主辦負責人的帶領高喊口號，並也隨後分享自己的遭遇。

目前在交通大學就讀的岑建興表示，他是在昨日（5月7日）下午2時才收到來自選委會的快遞郵件，但因各種突發狀況而無法趕在當天傍晚7時前郵寄出去。有幸獲得其他留台生及同鄉的幫忙下，才能透過手把手傳遞方式，把選票趕在投票日當天帶回選區內。

“我感謝這些幫忙我的留台同學及同鄉。與此同時，我也瞭解到除了台灣之外，其他國家的馬來西亞郵寄選民也同樣遇到這樣的事態，但他們也不計酬勞及盡心盡力，透過協力方式把選票帶回馬來西亞，為此我向他們致謝。”

目前在世新大學求學的胡小曼說，因為各種耽誤技術上的耽誤，她被迫昨天早上由DHL寄出選票。原本預計會在今日抵達她投票的選區，但是選舉官（Returning Office）卻堅持要投票日當天才肯統一接收選票。

“目前快遞公司運送狀態顯示，要5月10日才會抵達。我也多次撥電話嘗試進行溝通，最後都得不到答覆。目前只能確定，雖然星期三是公共假期，但DHL確定當天繼續服務，但選票會否抵達都是未知數。”

本次的集會是由Bersih Taiwan Rally旅台大馬遊子聲援Bersih和萊佛士花讀書筆記共同舉辦，並在晚上9點結束。但在結束前，主辦單位呼籲在場的參與者，上網在全球淨選盟的網頁上填寫自己所遭遇的問題或狀況，以供未來進一步行動的參考。