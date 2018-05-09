檳城投票中心 清河堂喬治市 世遺機構樂齡多

（檳城9日訊）位於檳城沓田仔街的檳城張氏清河堂選民人數只有174名，是全檳選民人數最少的投票中心，其中60歲以上的樂齡選民占128名。今日一早，見有不少樂齡選民不辭勞苦地前往投票。

由於該中心選民人數少，因此從早上8時至9時不見排長龍情況，只有零零散散的選民陸續抵達前來投票。其中包括許多早年曾居住在丹絨國會選區，但後來搬遷到其他區的60歲以上選民。

現年65歲的選民許賢義以前住在喬治市，於40年前光大發展計劃展開後，他與家人搬遷到阿依淡居住。他與太太曾經一起申請更換選民地址，但是只有太太成功更換地址成為阿依淡的選民，他則沒有成功更換地址。

過去7屆全國大選，他都是丹絨國會選區的選民，每一屆大選都到張氏清河堂投票，這一屆也不例外。而太太今日則是在阿依淡區其中一個投票中心投票。

搬遷後仍回張氏清河堂投票

現年66歲的選民陳振世以前也是住在喬治市，後來其4名孩子長大並各自組織家庭後，他經常各別到4名孩子的住家居住。

雖然已有多年沒有住在喬治市，但因為他擔心更換選民地址後，被安排到其他選區投票。為了避免麻煩，因此迄今他都沒有申請更換選民地址。過去9屆全國大選，他都到張氏清河堂投票。

昨晚他住在其中一名孩子位於峇央峇魯的住家，因此今早他特地騎著摩多，從峇央峇魯到位於喬治市的張氏清河堂投票。

現年60歲的選民黃福財和59歲的妻子雷麗蕊以前住在喬治市，後來住家因需要讓路給新光大購物中心發展計劃而被拆除，夫妻倆於20多年前搬遷到五條路居住直到如今。夫妻倆過去8屆全國大選都到張氏清河堂投票，這一屆也不例外。(TTK)

喬治市世遺機構 樂齡走廊外等投票

喬治市世界遺產機構是丹絨國會選區內的另一個投票中心，選民人數350名。由於該投票中心的樂齡選民也不少，今早8時已可見一排的樂齡選民坐在該投票中心外走廊的椅子上等待投票。

從湖內到喬治市投票

82歲的選民李玉環今早7時由女兒從湖內載送到喬治市，於8時抵達該投票中心投票。雖然她與女兒早於10多年前，從喬治市搬遷到位於西南區的湖內居住，但是她與女兒一直沒有更換選民地址，過去多年一直都是丹絨國會選區的選民，每逢全國大選投票日都回到位於喬治市的投票中心投票。

現年72歲的選民高林明雖然行動不便，但今日他依然手拿拐杖，並在女兒扶持下到該中心投票。他以前曾居住在沓田仔街，於10多年前與家人搬到雙溪檳榔直到如今。由於他擔心麻煩，於是多年來他都沒有更換地址，過去6屆全國大選他都回到位於喬治市的投票中心投票。