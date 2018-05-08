萬人看敦馬直播 投票前夕政治講座人潮洶湧

（檳城8日訊）還有不到24小時就到509大選投票日，希望聯盟今晚再到舊關仔角大操場舉辦“509前最後一講”，繼續催谷選情，盼明日選民們“給力”，一圓改朝換代夢。

這是檳州希望聯盟繼昨晚的“超級星期一”的大型政治演講後，投票日前再趁勝追擊，同一地點舉行選前最後一場講座，數以萬計的希盟支持者把大草場擠得水洩不通，場面熱爆。

一連兩晚的希盟超級政治講座，支持者絲毫不減熱情，仍然鬥志高昂，出席者也紛紛舉著手機燈光，現場一片燈海，場面感動。

當晚特別嘉賓前巫統婦女組主席丹斯裏拉菲達抵達現場時，掀起全場高潮。

接著，今晚的另一高潮莫過於前首相兼希盟首相人選敦馬哈迪醫生在晚上10時通過全國直播特別獻辭。

直播開始前，林冠英希望網絡不會癱瘓，因為他剛才嘗試觀看敦馬演講直播時網絡已不給力。

直播一開始，現場就歡呼聲連連，也出現了萬人聚集看直播的壯觀場面，儘管現場的線路斷斷續續，但民眾依然安靜坐著等待觀看。

當晚政治講座大約8時準時開始，現場出席演講嘉賓尚有檳州行動黨主席曹觀友、大山腳國會議席候選沈志強、斯裏德裏瑪候選人瑟麗娜、巴當拉浪州議席候選人章瑛、阿依淡州議席候選人黃順祥等。

林冠英斥鄧章耀 玩弄種族政治

林冠英在超級講座會尾聲，特別點名檳州國陣主席鄧章耀的"華人支持華裔候選人，確保華裔出任首長"論，是玩弄種族政治。

他希望人民當他強大的後盾，向種族政治說不。

他指出，看候選人是要看原則、立場與政策，不是看膚色，而是看本色。

他指出，他最不能接受鄧章耀說，選民要選馬華民政候選人，確保華人出任首長。

他也強調，行動黨是多元種族政黨，各族候選人排陣，更與其他友黨組成政府。

"希盟更已同意讓行動黨人選當檳州首長，那個人就是林冠英!"

他希望鄧章耀不要侮辱他和馬來西亞人的智慧，並指責鄧章耀已經過時和落後。

林冠英揶揄納吉 加料宣言不實際

直播後，林冠英繼續致辭。他說，未來首相敦馬承諾會把尊嚴還給人民，並批評首相納吉有了競選宣言還要"加料"，代表原本的國陣宣言沒有用，才需要增加承諾。

他說，納吉剛剛又承諾在開齋節期間，過路費將免費5天。“只是5天有什麼用？我們要的是永久廢除南北大道過路費，就像已列明在希盟的競選宣言。"

此外，他說納吉承諾 26歲以下人士豁免所得稅，但有多少人26歲以下人士的收入符合繳稅資格？這是空頭承諾。