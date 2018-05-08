直播演說無重大宣布 敦馬促國民踴躍投票

（浮羅交怡8日訊）投票日前夕晚，希盟名譽主席兼浮羅交怡區國席候選人敦馬哈迪特選在島上，全國同步直播選前最後一場演講，惟在近半小時的演講中並沒重大宣布，只一再提醒國民要踴躍投票。

敦馬哈迪與夫人敦茜蒂哈斯瑪和兩名州席候選人祖哈里布勒（熱水湖）和費道斯阿末（瓜鎮），於今晚9時10分抵達浮羅交怡德教會紫文閣和平堂，並於晚上10時05分開始直播演說。

敦馬的演說內容，如一貫作風抨擊看守政府首相兼國陣主席拿督斯里納吉，指後者破壞了國家體系和濫用國家錢財。

強調復出為救國

他說，過去大選反對黨都不奢望會取代國陣贏得執政權，只一心要當個強壯反對黨來監督國陣政府。但這屆大選，他重返政壇和上陣，結合希盟力量一起要拯救國家，希望可把大馬重新推上國際舞台，重新成為備受世界各國尊重的國家。

他指出，很多人認為他93歲該安享晚年，但因他接獲不少拜訪團和多團體代表的要求，懇求他復出推翻納吉領導的國陣政府，拯救家園。

“這是我最後一次復出，我並非貪婪職權或錢財，我只希望我最後的奉獻可成功拯救到這國家。”

他強調，希盟倘若執政，將會確保各族和睦共處，互相尊重彼此的宗教與文化；女性的地位也會相比提高，在職場上會享有公平的地位，更可擔任要職；至於年輕人的聲音也會獲得重視。

全國希盟講座讓路直播

敦馬這場備受全國矚目的直播演說，從晚上8時就有各族支持者陸續進場。當敦馬和候選人抵達現場時，獲現場者熱烈歡迎。

而今晚全國222個國會選區的希盟政治講座，都同步讓路播放馬哈迪通過臉書的直播。現場禮堂內和戶外露天都排滿2000張椅子，同時也在禮堂外放置白色螢幕播放禮堂內現場情況。

值得一提的是，綠野集團執行主席丹斯里李金友也到場支持。在敦馬上台開始演說前，大會也安排1500名前巫統黨員移交表格加入土團黨。隨後再播放敦馬早前與一名女孩童拍攝的宣傳短片先供大家欣賞。