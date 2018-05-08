投票前夕納吉直播演講 再派3好康

（北根8日訊）明日投票，備受國人關注的看守首相拿督斯里納吉在北根國會選區的直播演講上，宣佈3利好消息。若國陣在第14屆全國大選繼續執政，國人將享有2天特別假期，開齋節前後一連5天享有大道過路費全免及26歲以下的青年，從2017報稅年開始豁免個人所得稅。

納吉是與希盟名譽主席敦馬哈迪在同一時間隔空開講。敦馬是在其競選的浮羅交怡國會選區與民線上開講，納吉則是在北根老家前發表特別演講。

納吉說，若國陣重新獲得委託，將宣佈5月14日與15日為特別公假，以讓穆斯林準備齋戒。一些在週五休假的州屬，2天公假則是落在5月13日及14日。

他說，這次大選落在聖潔的齋戒月期間，這2天公假可以讓穆斯林與家人共聚，拉近親子關係，一起準備迎接開齋節。

另外，納吉也說，若國陣重新獲得委託，26歲以下者從2017報稅年開始，無需繳付所得稅。換言之，剛繳付的去年個人所得稅也將悉數獲得退還。

納吉也是國陣主席。他今晚在北根國席選區的私邸斯里肯那安其先父的故居前，舉行這場特別演講，並透過第三電視直播，向全國選民發表509大選前夕，最后一次拉票演說。其妻子拿汀斯里羅絲瑪和兒子季平也在台下聆聽納吉發表大選前政治演說。

納吉也宣佈，若國陣再次獲得人民委托，在下個月開齋節前後5天，即開齋節前2天，及接下來的3天將豁免所有大道的過路費。

納吉說，若國陣再次獲得人民委托，他將會大力發展馬來西亞。

他也特別點名感謝原任副首相拿督斯里阿末扎希，這一路來給予的支持。

他透露，當他下場巡視與民會面，可以了解民眾面對的困難。

他解釋，大選不僅是民主程序之一，也讓他有機會接觸選民，了解選民，而每個他握過的手，他都會銘記於心。

納吉還笑說，有人緊握他手不放，幸好妻子沒有責備，這讓他非常感動，讓他有動力繼續奮鬥。