（八打靈再也8日訊）淨選盟2.0促請所有選民於明天出來投票，因這關乎國人決定國家的未來。

淨選盟2.0於今日發文告指出，大量選民投票是唯一一個擊敗所有操控與作弊選舉結果的方法。

此外，淨選盟2.0提醒各方，包括政黨、黨員、候選人、競選團隊、選委會官員、選舉工作人員、選民、政府機構和執法單位如志願警衛隊與警察，不要參與投票日當天的任何選舉舞弊罪行。

“在《1954年選舉法令》下，冒充行為、款待、不正當的影響與賄賂都會受到對付，坐牢不超過2年以及罰款1000令吉至5000令吉，或兩者兼施。”

與此同時，淨選盟2.0再次提醒，偽造選舉文件、剝奪投票權力、投票超過一次、阻止選民投票以及拒絕接受合格選票，在選舉法令下都是嚴重的罪行，可以被判坐牢2年或罰款不超過5000令吉，或兩者兼施。

淨選盟2.0呼籲民眾扮演監督角色，並在發現任何違例事件的發生時，通過幾個方式作出舉報，包括官網https://aduan.pemantau.org、熱線017-872-5418/ 017-872-5419、微信011-1772-1546或電郵至[email protected]。

淨選盟2.0促請各方在選舉時保持冷靜與和平，即便朝野陣營的情緒高昂，但選民必須專注於投票與監督工作，以確保選舉乾淨與公平。