第14屆大選就看509 明智投票

（吉隆坡8日訊）看守首相拿督斯里納吉說，我國前所未有的面對反對黨公然和無恥使用誹謗戰術和骯髒伎倆的選舉，他促請大馬人民看清反對黨的謊言，並認清國陣一直在建立的國家真實的一面。

他請求人民不要冒這一切風險，而應該記住大家一起取得的所有成就，以及國家未來可以飛躍的高度。

“我保證，如果你再次信任國陣，我們將繼續為你服務、為民服務，我們將繼續共同建設這個國家，讓我們團結起來，打造更偉大的馬來西亞。”

國陣政府可以信賴

他在其部落格發表給選民的公開信中說，這是一個我們應該引以為傲、由國陣和人民合作建立的國家。

“這是一個你可以信賴的伙伴關係，這是傾聽你的意見，並且已經坐言起行並將繼續為你提供的政府。”

他說，人民選擇政府的權利是國家民主的基石，國陣將永遠保護這一權利，但他對本屆大選在令人遺憾的情況下進行感到傷心。

“反對黨指控我們將國家主權出賣給中國，這絕對是錯誤的，大馬對中國的投資曾經比中國在大馬的投資大，我們在海外的投資比海外的直接投資多。”

他指出，這是一條雙向道，實際上，日本在我國的直接投資比中國更多，但反對黨並沒有說政府把主權出賣給日本！

納吉說，為了國家發展的利益，我國歡迎來自世界各地的投資者，包括非洲、美洲、中國、歐盟、印度和沙特阿拉伯。

他說，所以，這只是“誹謗聯盟”把國陣政府領導下取得的成就進行扭曲的一個例子，此外，他們也用消費稅編織各種謊言，實際上，政府通過針對性的計劃把消費稅直接回饋人民，以便讓那些最需要的人得到補貼，而不是讓那些蔑視BR1M接受者的億萬富翁受益。

“反對黨為了奪取政權而不懈的用各種誹謗言論來破壞國家。”

他說，自2013年大選以來，反對黨在選舉週期為推翻民主選舉產生的政府而無所不用其極，他們無視人民通過投票箱所表達的意願，並且不允許國陣在獲授權任期內和平的執政。

誹謗海嘯掩蓋真相

他指出，如果反對黨採取非民主的手段獲取權力，他們將永遠不會民主的執政。

他說，為了在這次大選中做出明智的選擇，選民必須了解真相，行動黨領導的反對派已經盡了一切辦法，以排山倒海的“誹謗海嘯”來掩蓋真相。

“他們的謊言是如此的離譜，連西方媒體都開始覺醒到這點，一家國際刊物本周寫道，馬哈迪的演講‘不包含任何政策內容，但最大程度的誹謗’，這是馬哈迪無法駁斥的，因為確實是如此。”

反對黨互相利用