特朗普將公佈決定 美勢退出伊朗核協議

（華盛頓、德黑蘭8日訊）美國總統特朗普宣布，將在周二下午2時（大馬時間週三凌晨2時）宣布是否退出伊朗核協議。多方消息透露，特朗普傾向於退出協議，重新對伊朗實施制裁。

伊朗於2015年與美國、中國、俄羅斯、英國、德國、法國6國締結核協議，承諾不尋求製造核彈，換取國際解除對伊朗的制裁。這項協議原定下周六（12日）到期，美國的取向一直令人關注。特朗普認為由前朝奧巴馬於2015年簽訂的核協議，給予伊朗太多的制裁豁免，而對其核項目的限制過少，因此認為當初不應簽署。他指出，除非歐盟在協議上作出改善，否則美國將退出。

路透社引述兩名白宮官員及一名熟悉白宮內部的人士稱，特朗普已決定退出協議，但如何退出仍是未知之數，有可能會作出“不完全退出”的決定。

批克里搞“影子外交”

特朗普隨後在另一則推文批評前國務卿克里近月展開“影子外交”，秘密與伊朗關鍵人物會面，力圖挽救伊朗核協議，又指責克里是造成混亂的始作俑者。克里在奧巴馬執政時代，努力促成簽署伊朗核協議。

伊朗總統魯哈尼說，即使美國退出，伊朗也可能繼續留在協議中，但針對美國向德黑蘭施壓以限制其在中東的影響力，伊朗將強烈反抗。他又說，伊朗一直為每一個可能的情況作好準備，包括美國退出協議而其他國家保持不變，以及一同退出協議。

若利益獲保障 伊朗不退出

魯哈尼說，伊朗希望自己的利益能獲非美國簽約國保障，而在這種情況下，擺脫美國對伊朗來說是無問題的，“如果我們能夠在沒有美國的情況下，達成我們想要達成的協議，那麼伊朗將繼續致力達成協議”。

美國盟友包括法國總統馬克龍、德國總理默克爾和英國外長約翰遜先後到訪美國，試圖游說特朗普留在伊朗核協議。

他們警告，一旦協議失效，將打開戰爭的潘多拉之盒。

英法德三國外長聯合發表聲明，強調歐盟將會致力執行伊朗核協議。

約翰遜在《紐約時報》撰文，指伊朗核協議雖然不完美，但沒有更好的替代選項，協議有弱點，但可以糾正。

梅蘭妮推動兒童成為最好計劃

美國第一夫人梅蘭妮（右）周一在白宮推介了名為“成為最好”（Be Best）倡議活動，將聚焦於解決兒童的福祉、社媒使用和吸毒問題。梅蘭妮警告，民眾“太常”以負面方式使用社交媒體，對兒童產生不利影響，“身為大人，我們有責任教育、提醒他們，當他們發表言論時，無論用言語表達或是在網絡發言，都必須聰明選擇用語，要展現出對他人的尊重與同理心。”特朗普在梅蘭妮發言後，即場簽署“成為最好”的宣言。

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