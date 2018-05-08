鄧章耀：火箭要一黨獨大 王對王 滅絕馬華民政

（檳城8日訊）檳州國陣主席兼民政黨檳州主席鄧章耀指出，行動黨採取“王對王”策略，分明就是要把馬華和民政黨趕盡殺絕，以獲得100%華裔選民的支持，達到在檳州一黨獨大，延續林氏皇朝政治。

“林冠英日前公開要求全檳華人都把票投給希盟國州候選人，一席都不給馬華和民政候選人，事後卻又否認自己有說過，林冠英敢做不敢當，突顯其雙面人的性格。”

他說，行動黨暗地裡要剿滅馬華和民政，卻不敢公開承認。

火箭以華制華

“行動黨說國陣玩弄種族情緒，真正玩弄種族情緒的是行動黨，為什麼要把馬華民政全部排斥於檳州議會之外？難道要剿滅馬華和民政才能保住華裔首長？這不是以華制華嗎?”

他說，在這屆大選中，行動黨志在剿滅以華人為主的馬華和民政黨，已是不爭的事實。

“行動黨領袖為了利益不惜出賣原則和U轉，還刻意漂白有污點的前任首相敦馬哈迪，並和巫統領袖摟摟抱抱，甚至放棄用了50年的火箭標誌，只為了博取馬來選民的歡心。”

他今日發表文告說，華人還能相信這種沒有原則的政黨嗎？為什麼行動黨可以接受馬哈迪反華反中資，接受馬哈迪在希盟掌權後舉行土著大會，加強土著政策，這不是種族主義嗎？

“我只是呼吁華裔選民把票投給馬華民政，難道有錯嗎？難道我們情願眼睜睜看著賽夫丁搶走檳州首長寶座？”

“如果大部份檳州華裔選民選擇賽夫丁，站在民主立場我無話可說，我尊重大家的決定，孰是孰非，就讓時間和歷史去評斷吧!”