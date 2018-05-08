鄧章耀：火箭要一黨獨大 王對王 滅絕馬華民政

（檳城8日訊）檳州國陣主席兼民政黨檳州主席鄧章耀指出，行動黨採取“王對王”策略，分明就是要把馬華和民政黨趕盡殺絕，以獲得100%華裔選民的支持，達到在檳州一黨獨大，延續林氏皇朝政治。
“林冠英日前公開要求全檳華人都把票投給希盟國州候選人，一席都不給馬華和民政候選人，事後卻又否認自己有說過，林冠英敢做不敢當，突顯其雙面人的性格。”
他說，行動黨暗地裡要剿滅馬華和民政，卻不敢公開承認。
火箭以華制華
“行動黨說國陣玩弄種族情緒，真正玩弄種族情緒的是行動黨，為什麼要把馬華民政全部排斥於檳州議會之外？難道要剿滅馬華和民政才能保住華裔首長？這不是以華制華嗎?”
他說，在這屆大選中，行動黨志在剿滅以華人為主的馬華和民政黨，已是不爭的事實。
“行動黨領袖為了利益不惜出賣原則和U轉，還刻意漂白有污點的前任首相敦馬哈迪，並和巫統領袖摟摟抱抱，甚至放棄用了50年的火箭標誌，只為了博取馬來選民的歡心。”
他今日發表文告說，華人還能相信這種沒有原則的政黨嗎？為什麼行動黨可以接受馬哈迪反華反中資，接受馬哈迪在希盟掌權後舉行土著大會，加強土著政策，這不是種族主義嗎？
“我只是呼吁華裔選民把票投給馬華民政，難道有錯嗎？難道我們情願眼睜睜看著賽夫丁搶走檳州首長寶座？”
“如果大部份檳州華裔選民選擇賽夫丁，站在民主立場我無話可說，我尊重大家的決定，孰是孰非，就讓時間和歷史去評斷吧!”
鄧章耀：藍眼或擁抱巫統 檳首長 火箭不再說了算
（檳城8日訊）檳州國陣主席兼丹絨武雅州議席候選人鄧章耀強調，大選後檳州首席部長一職不再由行動黨出任的可能性是存在的。如果檳州政局出現變化，在有必要下，公正黨可能會為了主導權而擁抱巫統，到時人民也不需覺得太奇怪。
鄧章耀今日在記者會上說，檳首長職很大可能不再是行動黨說了算。
“行動黨的旗幟已不存在，希盟勝出後州議會內都是公正黨旗幟下的議員，即使是行動黨候選人都是以藍眼旗幟上陣。”
火箭旗幟不復存在
“公正黨總秘書賽夫丁雖聲稱不會‘擁抱’巫統，也強調與行動黨在首長職方面已達成共識，但每次兩黨達成共識後又會自己推翻這些共識。早前他們達成不與馬哈迪合作的共識，但可最後還是擁抱馬哈迪，還形容馬哈迪是好人。”
“我要告訴賽夫丁，公正黨的成立就是要推翻馬哈迪，烈火莫熄就是從那時開始的。我還記得敦馬向公正黨招手想合作時，公正黨曾表明拒絕，但現在還是擁抱馬哈迪，還認同支持馬哈迪成為全世界最老的首相。”
他說，公正黨還允許敦馬使用該黨旗幟上陣，這完全已出賣了公正黨的原則與鬥爭。
“公正黨可以為了政治利益與政權而把鬥爭與原則賣掉，還把烈火莫熄精神擱置完全U轉，同樣也會出賣人民的委託。”
首長兩屆任期制 林冠英說詞反復無常
鄧章耀說，林冠英曾承諾落實首長限兩屆任期，但隔天林冠英指要限制首長兩屆任期還必須看本屆大選是否贏得2/3州議席，說詞反復無常。
“限制首長兩屆任期不需修改州憲法，只要成員黨達成共識即可。行動黨秘書長也未必是姓林的才可以做，該黨黨章沒注明這一點，難道倪可敏、鄧章欽、巫成豪、陳勝堯等不能擔任嗎？”(CYL)
沒把選民放眼裡 賽夫丁沒拜票
鄧章耀指出，公正黨的賽夫丁完全沒把班台惹雅選民放在眼裡，10天競選期間完全沒拜票，也不去瞭解人民的需求。
他說，賽夫丁把選民的支持視為理所當然，即使在提名當天也沒到提名中心。如果賽夫丁中選當官後，試問賽夫丁會尊重與服務選民嗎？
“我相信檳城人都畏懼政治和社會不穩定，不讓無良和邪惡政客繼續傳播仇恨與分裂，謊言，欺騙和誹謗的文化。”
他說，當大馬羽壇一哥拿督李宗偉給予國陣候選人支持時，敵對陣營的支持者在網上惡毒攻擊李宗偉，在社交媒體詛咒和侮辱他，這種要不得的行為令人汗顏。
他說，政治是為人民服務而不是分化人民。希望年輕一代擯除這種不擇手段和惡霸的欺凌手段。
光明日報