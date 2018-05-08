安華吁民支持希盟 敦馬將修復國家體制

（八打靈再也8日訊）希望聯盟共同領袖兼人民公正黨實權領袖安華，呼吁人民給予希望聯盟名譽主席敦馬哈迪全力支持，讓這名前首相有機會修復被國陣政府貪污濫權所破壞的國家體制。

他指出，從第三電視播放他早期批評馬哈迪的演講，足以顯示國陣及巫統領袖其實非常害怕他與馬哈迪聯手合作。

“他們非常好奇，為何我和家人能夠重新接納馬哈迪。我和旺阿茲莎不會抹掉過去的歷史，但我們遵從伊斯蘭教誨，那就是國家和人民的利益高於一切。”

安華於昨晚從蕉賴醫院發文告指出，馬哈迪已展示鬥爭的毅力，接受歷史的局限及作出道歉，並願意犧牲時間與經歷來捍衛人民和國家的尊嚴。

“雖然遭遇國陣巫統的百般羞辱，馬哈迪依然保持耐心及專注於鞏固希望聯盟競選機制。因此，我呼吁全民力挺馬哈迪，讓他有機會修復在國陣主席兼首相拿督斯里拿督斯里納吉領導下，已被貪污濫權所破壞的國家體制。”

他批評國陣及巫統，在競選期間不斷玩弄種族情緒，尤其以民主行動黨將會利用馬來社群的謊言來恐嚇馬來選民。

對國陣及巫統的操弄種族情緒，他歸因於無法回應一個馬來西亞發展公司及聯邦土地發展局（FELDA）的醜聞，也無法解救因消費稅而生活在水深火熱之中的人民。

“人民才是國家未來的決策者，不是大財團的賄金或國陣巫統掌控的媒體散播的污衊與誹謗所能夠輕易改變。”

安華強調，希望聯盟將會專注與推動改革，照顧人民，以《聯邦憲法》的精神來鞏固國家體制。

“我們將致力以誠信履行職責，繼續發展伊斯蘭，同時保障宗教自由。我們不分種族的照顧人民，受到照顧的馬來人和土著不是來自顯赫家庭抑或特定朋黨。”

隨著人民將於未來24小時內投票決定國家的未來與人民的命運，安華呼籲人民明智而負責任的投出手上一票。