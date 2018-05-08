楊順興：朝野黨破釜沉舟 本屆大選充滿懸念

（檳城8日訊）明日投票，行動黨壟尾區候選人楊順興競選了4屆大選，作為行動黨中生代領袖，他認為這次大選是有史以來火箭上下包括他自己最充滿懸念的終極一戰。

“這一戰是在朝與在野黨各自破釜沉舟之戰，我深深感受到我這第四次競選的思維與以往有很大分別，深深知道在野黨這次不成功，便成仁。”

他今日發表選前心聲說，1995和1999年全國大選，檳州行動黨輸剩一席，當時行動黨最低潮。可是，當時他看到體制敗壞的國家需要改革，不能讓國陣和巫統一黨獨大。因此，2000年初期他毅然加入行動黨，希望為國家改革獻力。

“我記得1999年大選，火箭在檳城輸得最慘的州選區就是壟尾，當時國陣馬華候選人拿督駱福漢以6000多張多數票中選。為了體制改革，加強反對黨力量，我認為必須有人去耕耘壟尾區，只要我們設法拿下壟尾，對改革我們就邁向一大步了。”

所以，他在黨內向領袖提出前往壟尾區耕耘，黨領袖批准，他因此開始在當地走動和服務。

“很多朋友勸我三思而後行，大家覺得我做了很不明智的決定。但是，我告訴他們，要改革沒辦法，總要有人挺身而出。”

2004年大選，他在壟尾區初試啼聲，以約1300張多數票敗陣，卻成功拉近距離，讓火箭在該區看到勝利曙光。“當年很多黨內同僚安慰我說，如果不是新首相伯拉旋風，我早就贏了。”（TTK）

308大選執政檳州 冒雨集合激動落淚

楊順興說，2008年308大選，他受委守土，經過13天競選期，開票當天壟尾各投票站不斷傳出他領先國陣候選人的捷報。那一夜，他記得是下著雨，得知檳城變天後，行動黨秘書長和州主席曹觀友要求所有中選議員在市區的酒店集合，以便召開記者會，宣布行動黨執政檳州。

他接到電話後，冒雨急急走去投票站附近取車，當時已分不清楚從眼睛流下來的是眼淚還是雨水。

“當天實在太激動了，奮鬥了這麼多年，終於看到了改革的曙光。”

他說，10年一路走來，在州政府、火箭、壟尾火箭服務團隊強力配合下，解決了不少難題，也闖過不少難關，可謂關關難過關關過，包括改善不少民生問題如關閉發出臭味的樹膠廠，原址將發展成集教育、醫療、娛樂、住宅於一體的中心。

“此外，州政府興建高架替代公路，讓阿依淡人民到西南區只需短短10至15分鐘。”

火箭執政檳州10年，他相信一般民眾都看到和感受到檳城改變，壟尾乃至整個檳城，從地方建設到民生都有很明顯改善。