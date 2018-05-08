身體多處受傷 中六生停車場墜樓亡

（太平8日訊）原本今早要到學校參加中六班迎新會的18歲華裔男學生，昨晚向祖母借車外出復印開學所需文件後，不知何故從太平廣場4樓的停車場墜下，身體多處受傷慘死當場。家人不相信死者會輕生。

死者黃彬暉，家居太平甘榜某央善鄰花園，在聖喬治中學就讀，並於昨日才到中六班報到，他昨晚10時被發生墜樓於太平廣場旁的走道。

這是該停車場5個月來發生的第二起墜樓事件，去年12月31日，一名正在等待大馬教育文憑考試放榜的中五學生李鴻欽，在臉書留下“我已經死了，你們可以來參加我的活動”後，從停車場6樓處墜樓身亡，地點與此次的距離不遠。

家人聞訊後赶往現場，難以接受事實，尤其是其祖母更是哭斷腸撫著死者頭部，希望喚醒愛孫回家，讓聞者心酸。

好友曾接死者臨終電話

據現場了解，死者的好友曾在事發前接到其來電，表示他已決定即挂上電話，當他們赶抵現場，死者已墜樓身亡。

死者一名女性友人呆看著其屍首，其他陸續到來的友人更一起抱頭痛哭。

后廊州席候選人蘇家斌聞訊也赶到現場，向死者友人了解時，被告知死者近日有壓力，但死者友人不願多談此事。

事發時，希盟在一路之遙的洗衣坊舉行政治演說會，萬人涌往擠爆現場，學生墜樓事件也引起好奇民眾圍觀。

死者臉書主頁照片是採用以黑底白字書寫的“死亡筆記”（DEATH NOTE）圖案，其父親經在該臉書留言指兒子已往生。

警：死者從4樓跳下

太平警區主任莫哈末泰益說，警方相信死者是由4樓停車場處跳下，因為其車子停放在4樓處。

他說，警方昨晚接到通知後前往現場調查，發現有一華裔男子躺在馬路上，其臉部流血，左腿及右大腿有傷痕，相信是墜樓時造成。

“相信死者是由4樓的停車場跳下，而解剖報告顯示其身體多處受傷包括骨折，死因是高處墜下造成。”

//死者祖母：曾發微信給死者

據死者祖母指出，昨晚9時許，死者向她借車要到市區復印開學所需的文件。

她說，死者出門前曾表示會在半句鐘後回來，可是近10時仍未見死者回家，10時22分曾通過微信問死者為何沒回家，但沒有得到回應。

“不久後就有人來叫門通知此事，並載她到太平廣場停車場。”

她后悔為何不早撥電給死者，可能會阻止他離去。

她稱，死者是她最疼愛的孫子，她在新加坡當護士退休回來，照顧孫子多年，與孫子關系非常融洽。孫子中五畢業后，倆人更一起搭火車到吉隆坡SUNWAY大學參觀。

她說，死者回來后，還嘗試下廚為家人准備美食，讓一家人很開心。

她說，孫子是個快樂開朗的孩子，與父母及妹妹關系非常好，家人非常疼愛他，絕對沒有經濟或升學的問題。

她表示，死者獲得錄取中六班感到慶幸，而且昨早也到學校報到，並准備升上中六，也買了幾套新衣褲准備上學，而新衣價格牌也還沒有剪開。

她說，死者平時沒有顯得不開心，更沒有自殺的傾向，平時與父母關系良好，不可能有情緒糾結，與所有親屬都談得來，大家都很疼愛他。

她深信死者並非死於自殺，可能有某種原因導致墜樓。

死者外公外婆說，家人至今都不知發生了什么事，但想到外孫就此離他們而去就很難過。