【回應李俊傑有錢論】 盧界燊：沒公關公司 宣傳全靠朋友義務幫忙

（檳城8日訊）“我並沒有很有錢，也沒有公關公司，所有文宣、海報設計、影片製作等都是年輕朋友義務相助！”

國陣浮羅池滑州席候選人盧界燊針對其競選對手行動黨候選人李俊傑在5月6日的一場政治講座中，攻擊他很有錢，還有公關公司替他宣傳，做出回應。同時質疑對方究竟從何獲得消息下此定論。

“所謂的專業錄影團隊，其實只是一名義務攝影師和幾名志工負責設計劇本、台詞和後製。連服裝和拍攝地點都是找現成的。”

“如果我們的小團隊，讓我的對手覺得可以媲美公關公司，那麼這句‘讚美詞’，是這團隊的驕傲。”

盧界燊自道來自普通家庭，從小住在跟政府租賃的小房子。自15歲母親去世後，靠著半工讀和獎學金完成律師專業課程。

他昨晚在加拉歪路重新豎立的宣傳看板前召開記者會這麼說。該處的看板早前被人焚燒破壞，其競選團隊再次豎立，惟內容從原本的制衡州政府，改為“新政治、正能量政治”和“打造沒有仇恨的社會、選人不選黨”。

他感嘆仇恨政治不斷滋長，許多攻擊性的布條掛滿浮羅池滑，除了他本身，也出現在對手的看板上。他呼籲無論來自哪個陣營的支持者都該停止仇恨政治。

“檳城的政治生態已經被污染，尤為政治造成社會分裂，家人不和，朋友翻臉，因此急需提倡新政治、正能量政治。”