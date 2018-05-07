林冠英：檳要反對黨制衡 人民更應支持希盟

（檳城7日訊）行動黨秘書長兼檳州看守政府首長林冠英說，檳州國陣一直高喊檳州需要反對黨制衡的聲音，但人民若真的想檳州有更強大執政聲音，反而更應該支持希盟。

他指出，比較檳州希盟和國陣的競選宣言，希盟宣言列明限制首長任期2屆、委任反對黨領袖為州議會公賬會主席並增加其資源，反觀國陣宣言對於強化反對黨卻隻字不提。

力保原有30議席

他說，檳州國陣不尊重反對黨，如果人民真的想要檳州在更好的制衡聲音中，朝向更正面發展，就更應該要把選票投給希盟，而非國陣，以確保希盟一票、一席都不能少。

林冠英指出，檳州國陣聲稱檳州立法議會沒反對黨，事實上在檳州40個州議席中，上屆就有10席屬於反對黨。

他強調，他並非要檳州立法議會出現零反對黨的局面，而是先力求保住原有的30席。在保住原有30席的前提下，如果能拿下額外州議席，當然更好。

林冠英是於今天傍晚，在檳州行動黨主席曹觀友等多名行動黨國席及州席候選人陪同下，在檳州行動黨總部召開記者會時，發表上述談話。

另外，林冠英不認同伊黨為本屆大選造王者的說法。他解釋，根據各項分析，甚至伊黨本身都說要捍衛丹州政權已是挑戰重重。伊黨已自身難保，何以能成為造王者呢？

他說，既然伊黨不可能成為造王者，那麼今屆大選會是希盟和國陣之間，1對1的戰役。他吁請人民放心把票投給希盟，攜手拯救大馬，共創更美好的檳城及馬來西亞。