警追20公里開10鎗射胎 羅里拒查連撞十多輛車

（梳邦再也7日訊）一輛超載建築材料的羅里，疑因路稅逾期，而拒絕交警的截查，一路橫衝直撞逾20公里，被警方沿路開了逾10槍擊破車胎，直至羅里失控撞上十多輛泊在路旁的轎車才停下，結果司機遭憤怒的居民揪出毆打洩憤。

27歲巫裔司機最終被趕到現場的警員從群眾手中救出，再送往警局查辦。

這起案件於今天中午發生在首邦市1區靠近Angsana人民組屋的路段。

被居民揪出毆打洩憤

梳邦再也警區主任阿茲林因這輛超載羅里掛著希盟的旗幟，目前正值競選情緒高漲的時期，為了避免有人將這起事件政治化，因此發文告強調，這只是一起超載羅里逃避交警追捕，而引發連環車禍的事件，與政治毫無關係。

他透露，案發當時，隸屬加影警區總部的交警是在蕉賴9英里地區，截查這輛超載羅里時，27歲羅里司機拒查，踩油從加影地區朝首邦市地區方向逃去。

他說，羅里逃到首邦市地區時，梳邦再也警方接到同僚的增援請求後，馬上派出巡邏車及大型摩多巡警包抄攔截羅里。

據瞭解，羅里沿途數次企圖衝撞警員，之後警方還出動7輛警車及兩輛大型摩多，沿途朝羅里開了逾10槍擊破車胎。

他指出，羅里的輪胎被擊破後，仍繼續往附近的人民組屋方向逃跑時，失控衝往泊在路旁的轎車，連撞十多輛車。

他說，警方較後在現場看到居民毆打羅里司機後，馬上將他從居民手中救出，帶往警局助查。目前警方暫將此案列為交通事故處理，並會研究嫌犯的行為是否觸犯刑事法。