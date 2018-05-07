敦馬次子：當時首相是納吉 沒從國油獲益數十億

（浮羅交怡7日訊）沙布拉能源（Sapura Energy）聯合創辦人丹斯里莫扎尼否認，其公司在他父親敦馬哈迪擔任大馬首相時，從國油獲得數十億令吉計的工程合約。

“這是假新聞，沙肯石油公司（沙布拉能源前身）在2012年才成立，我父親當時已經不是首相。當時的首相是納吉。我父親僅是國油的顧問，但國油有董事局，我也不是沙肯石油的大股東。你的意思是給了別人合約，董事局主席要向你匯報，而你（納吉）不知道？我不明白。”

他在吉打為希望聯盟助選時，接受英語財經報章The Edge訪問，如此回應看守首相拿督斯里納吉的指控。

他進一步澄清，目前該公司最大的股東仍是其主席兼集團首席執行員，即丹斯里沙里爾三蘇丁持有17.44%股權，而第二大股東是僱員公積金局5.18%。

這名商業大亨也不再是該公司的顯著股東，他去年底通過旗下Khasera Baru公司，出售公司3億8797萬股票或價值5億7746萬令吉，讓自己持股剩下3.67%。

現年57歲的莫扎尼，是馬哈迪的二兒子，其身家估計高達3億8000萬美元，是大馬前50大富豪。

莫扎尼也回應他指不應對領取一馬援助金感到驕傲一事，解釋其意思為人民應有能力負擔在商店販賣的物品，可自我持續供應。

“當你不能負擔時，給你額外的錢，這是不好的，因為每次我們無法負擔購買時，就要求，而那個人（給錢者）就會提高撥款數額，我擔心變成常態。”

他認為更適合的做法應為撤銷消費稅、製造更多就業機會、增加薪水和生產力。

“我們薪水低，又有消費稅、油價波動，但應該找辦法解決而不是派錢，這只是表面且短期的做法，真正的解決之道應讓人民感到受保障和舒適，這是我要說的。”