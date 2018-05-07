建華小變建國際學校 鄧章耀挑戰林冠英解密

（檳城7日訊）檳州國陣主席鄧章耀針對卡巴星大道填海土地被變賣給國際學校事件，挑戰檳州首席部長林冠英解密該買賣文件。

他指出，發展商約在2003年完成填土計劃後將該土地移交予州政府並被列為學校保留地，而時任首席部長丹斯里許子根當時決定作為華小用途。

他說，他在前朝曾參與檳州策劃委員會，所以知道該約6至7英畝的地段，原定計劃是用來建華小或華文中學，但林冠英卻在此課題上說“沒這回事”，因此他挑戰林冠英解密。

另外，據他所知，檳州發展大藍圖早已存有輕快鐵（LRT）及海底隧道的計劃，但為何林冠英卻指希盟在入主布城後才會落實上述兩項計劃。

他希望林冠英在三思後再回應，以向人民清楚交代這事件。

鄧章耀指出，我國是個民主國家，在此制度下除有執政黨也得有反對黨聲音的存在，因此國陣需要選民的支持進入檳州議會扮演監督與制衡角色。

斥檳政府獨裁霸道

他說，原任檳州政府不容許異議者，加上檳州沒有華裔的反對黨議員，所以監督與制衡力量就顯得弱小。

他指出，一個由獨裁和霸道的領袖所領導的州政府將繼續玩弄政治，他們不會真正的治理檳州，甚至當問題發生後只會責怪前朝或超級月亮，比如將水災責任推得一干二淨。

他補充，很多民生問題包括水災、房屋、經濟、交通及環境等，對方都不聽人民聲音。

“我們的新團隊成員有經驗豐富、年輕與女性，勢必讓檳城變得更好，然而我們需要你們的支持，讓我們進入州議會，藉由這個平台提供有效的監督與制衡工作，保護屬於檳州人民的家園。”

出席記者會者尚有該黨日落洞國席候選人峇日星、升旗山國席候選人楊錦成、峇都交灣國席候選人佳燕蒂、班台惹雅州席候選人胡棟強、浮羅池滑州席候選人盧界燊、峇都蘭樟州席候選人邱琣棋、雙溪檳榔州席候選人吳洑安、巴當哥打州席候選人方群龍、峇都蠻州席候選人方志偉、植物園州席候選人黃志毅、武吉淡汶州席候選人陳賽珍以及柑仔園州席候選人李文典。(CYL)

登禿頭山只為證明事實

針對行動黨檳州宣傳秘書黃偉益抨擊他就禿頭山事件對檳州政府糾纏不清一事，鄧章耀指出，沒有人責怪檳州政府，他登上禿頭山只是為了證明檳州確實擁有禿頭山，以回應林冠英指檳城沒有禿頭山的言論。

他說，黃偉益並不了解土地轉換用途與計劃批准是兩回事，就算州政府批准土地轉換用途，最終決定發展計劃的權力是在檳島市政廳手中，並糾正說，國陣是於2007年批准土地轉換，並非對方所指在2006年。

他揶揄，難怪黃偉益不能做候選人，並且補充這是他第一次也是唯一一次回應對方，因為對方已經退休。

“州政府於3年前指示修復禿頭山，為何他至今才做出解釋？我不是當權者，他不必向我解釋。”

針對行動黨丹絨武雅州席候選人再里爾指責前朝州政府於2004年至2008年共批准23項山坡計劃一事，鄧章耀叫再里爾先做功課，尤其後者是檳城研究院首席執行員。

他指出，批准山坡發展計劃不是行政議員而是檳島市政廳的權限，行政議員更沒權限批准環境影響評估報告（EIA和DEIA）。

他說，當時他作為掌管環境事務的行政議員，主要的責任是協調聯邦政府與州政府的政策，希望對方勿作出沒有根據的指控。

他很難接受前朝政府批准23項山坡計劃的說法，因前朝政府在2020年的檳州結構大藍圖出爐前，僅批准了4項山坡計劃。

“但以行動黨為主導的檳州政府在過去5、6年，卻批准了39項山坡計劃，包括Miami Green公寓隔鄰山坡發展計劃。”

他承認前朝政府當時對環境意識不高，但後來州政府已改由2020年檳州結構大藍圖作為指南，同時更嚴格批准山坡計劃。