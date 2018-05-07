巴內長疑遭暗殺中鎗 手臂中彈幸無大礙

（伊斯蘭堡7日訊）巴基斯坦內政部長伊克巴爾爾昨晚遭到槍手暗殺受傷，據指兇徒與一個新興的極端宗教穆斯林政黨有關，這起攻擊事件使7月大選的政治緊張情勢升高。

59歲的伊克巴爾是執政黨“巴基斯坦穆斯林聯盟謝里夫派”(PML-N)的高層，同時也是前總理謝里夫的堅定盟友。

鎗手效忠極端宗教政黨

執政黨在遭遇一連串打擊，多名領袖因醜聞中箭落馬後，正努力重振旗鼓。前總理謝里夫去年因貪腐指控遭最高法院革職，且裁定終身不得擔任公職；前外長艾希夫上月底也因違反選舉法，遭最高法院革職。

總理下令追查幕後策劃者

伊克巴爾在中部旁遮普省諾羅瓦爾縣出席一場公開活動後，返回座駕期間，被一名22歲槍手近距離向他開槍，右臂中了一槍，當槍手準備再開槍時，被在場的警員及民眾制伏。

伊克巴爾隨後被緊急送院，接受手術，無性命危險。伊克巴爾的助理說，槍擊行動疑為暗殺未遂。

警方指，槍手曾宣誓效忠於當地的伊斯蘭強硬派團體“拉巴伊克運動”，但沒有透露他的犯案動機。不過，“拉巴伊克運動”領袖隨後發表聲明，譴責槍擊行動，並重申沒有授權黨員進行武裝鬥爭。

總理阿巴西強烈譴責這起槍擊事件，下令警方追查幕後策劃者。巴基斯坦各黨派領導人對這起襲擊事件表示譴責，並要求政府加強對政治人物的安保措施。

在巴基斯坦過去數十年來，選前暴力陰影揮之不去。前總理賓娜絲於2007年一場選舉造勢活動上，遭自殺式炸彈襲擊者殺害。