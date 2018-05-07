【英超聯賽】阿申納5球大勝彭利 溫格勝利告別主場

（倫敦7日訊）“鎗手”阿申納在英超聯賽主場以5比0大勝彭利，主帥溫格主場的告別戰以勝利結束。阿申納奪得聯賽主場5連勝，鎖定積分榜第6。奧巴梅揚梅開二度，拉卡澤特傳射，科拉希納茨和伊沃比進球。

這是溫格在阿申納執教22年期間的最後一場主場比賽。阿申納為每個球迷都準備一件紅色的T恤衫，上面印著法語“感謝阿爾塞納（溫格）”。兩隊球員列隊歡迎溫格入場，法國“教授”走進場地向全場揮手表示感謝。

奧巴梅揚2球

本賽季戰績平平的阿申納球員用一場大勝為溫格送別。奧巴梅揚兩度破門，拉卡澤特、科拉希納茨和伊沃比也先後進球，阿申納以5比0大勝。

位居第六的阿申納最後兩場比賽的對手是列斯特和哈德斯菲。不管戰績如何，阿申納無法闖入前四獲得下賽季參加歐冠的資格。

鎗手頒英超獎杯告別溫格

阿申納在賽後為溫格舉辦主場送別儀式。溫格領取黃金版英超聯賽獎杯，並和球迷們進行告別。現場的球迷們起立為溫格送上經久不息的掌聲。阿申納官方推特透露，這指的就是2003/04賽季那支49場不敗的阿申納奪冠獎杯。那是阿申納歷史上第13座英格蘭頂級聯賽冠軍，而那支阿申納是英超創辦以來唯一一支不敗戰績奪冠的球隊。

在看台上也有不少遠道而來的中國球迷，其中一位北京來的槍迷打出標語：5302英里，只為向你說一聲謝謝。

溫格：永遠做槍迷

賽後，溫格談到這一切，難掩內心的情緒。溫格說：“今天我們踢出我們想踢的足球，我想感謝每個人。今天我們的足球是絕對的魔術，我無法忘記這一天。我永遠是阿申納球迷，這將持續（即使不當主帥），你永遠不能停止這個愛情故事，永遠不會有完結的那一天。”