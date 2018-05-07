別流連 在家等成績 警勸告民眾投完票就回家

（吉隆坡7日訊）投完票回家！

週三是第14屆全國大選投票日，全國警察內部安全及公共秩序部總監朱基菲里勸告民眾，投票後留在家中了解大選成績，勿在計票中心流連，避免造成計票中心阻塞。

他說，交警連同志願警衛團會在投票中心維持交通，以確保交通順暢；為了避免交通阻塞以及受變幻莫測的天氣影響，他也勸籲及鼓勵民眾共車並提早前往投票。

他也認為，民眾在開票時無需集合在計票中心外，可以留在家中了解大選成績。

他今日與600名聯邦後備隊和普通行動部隊隊員會面時指出，警隊共出動6萬8000警力，連同1萬8000名志願警衛團成員下場，協助各警區到投票中心和行動中心維持秩序，而3700名志願警察則會協助執行警局的警務。

他說，其中隸屬警察訓練中心、普通行動部隊、飛行組、水警行動部隊及武吉阿曼警察總部逾萬警力於今日啟程，分別前往全國各地為509全國大選投票日做準備。

428至今僅輕微騷亂事件

他指出，自428提名日至今，雖然有發生一些突發狀況，但只是輕微的騷亂事件，對國家安全沒有構成威脅；而制止暴亂的輕型鎮暴隊或聯邦後備隊也沒有出動過。

另外，他也指出，警方提票日至今一共開啟227個檔案調查各種與大選有關的投報，並會針對這些投報逐一展開調查。

受詢及有哪些選區被列為警方關注的熱點時，他沒有正面回應，僅表示若依據第13屆全國大選的戰況，計票結果多數票少的選區可說是熱點。

不過，他認為選情激烈並不是問題，警方將會執行維安工作，選民可以放心履行公民的義務。