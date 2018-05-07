女子半身赤裸家中斃命 家屬疑遭人劫殺

（馬六甲7日訊）獨居華裔女子被家人發現半身赤裸斃命家中，怀疑遭人劫殺。

死者楊彩琴(42歲)，是精品店行政人員。昨晚11時許，被家人發現斃命愛极樂達溪烏達瑪花園家中。

根据家人指出，死者下半身赤裸，斃命住家內的樓梯口，房間凌亂。因為一直沒接听家人的電話，在家人上門時才發現已經遭遇不測。

頸項被勒下身赤裸

警方告知家人怀疑是死者自殺，家人非常不滿，認為她已經在國外剛覓得一份薪水不錯的工作，每天也跟家人聯絡，所以不可能自殺。

死者雙親楊寬恩（77歲）、王金柳及家人今早到中央醫院太平間辦理手續時，被告知今日無法認領尸体身后事。

据悉，死者被發現時，頸項被毛巾勒住，下半身赤裸，雙手在身后，屋內凌亂。

楊寬恩在太平間告訴記者，死者家中排行第二，去年已經离婚，6歲儿子在澳洲由祖父母照顧。

他說，太太每日送晚餐給這名女儿，但是從周六晚上開始，她就已經沒回复訊息。到了周日也聯絡不上，就登門拜訪。

他說，女儿每天都跟遠在國外的儿子視頻聯絡，所以不可能會自殺。

曾投訴被男子跟蹤

楊寬恩表示，女儿大約兩個星期前向家人投訴，被一名男子跟蹤回家，但是她看男子离開后就沒報警。

甲中央縣警區主任阿夫查尼占受詢時指出，警方是在午夜大約11時50分接到家屬投報。根據報案細則，家屬是在晚上大約10時45分抵達死者的家，在進屋後發現死者靠在樓梯的扶手昏迷不醒，家人於是馬上聯絡999投報。

他說，中央醫院救護在7日大約12時半，宣判女子已經身亡，並將屍體帶到中央醫院進行解剖。

他表示，警方目前暫時將此案列為猝死案，直到院方解剖報告出爐。警方在等待醫院安排法醫，院方已經安排明日（8日）進行解剖。