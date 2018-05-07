鄧章耀：投希盟保華裔首長危言聳聽 “公正黨覬覦檳首長寶座”

（檳城7日訊）檳州國陣主席鄧章耀指檳州首長林冠英呼籲全檳華人“把票都給希盟候選人，確保華裔繼續出任首長”言論是危言聳聽，因為行動黨擔心失去檳首長寶座，而最終最有可能是落在公正黨手裡，而不是在巫統手中。

他昨晚出席檳州國陣主辦的藍色政治講座時回擊說，林冠英既然有信心全國會有馬來海嘯，為何又跟檳州選民說巫統會贏完參選的15個檳州議席？

“林冠英還警告檳城華裔：若馬華民政有望突破3或4席，巫統15席全贏，首長就會由巫統出任。”

也是丹絨武雅國陣候選人的鄧章耀認為，林冠英此話是危言聳聽，因為行動黨擔心失去的首長寶座，最終最有可能是落在公正黨手裡，而不是在巫統手中。

他說，公正黨總秘書賽夫丁與林冠英在希盟的地位是平起平坐，賽夫丁今次是上陣檳州的班台惹雅州席，若中選怎會屈居於林冠英之下？

“若林冠英的貪污案件遭定罪，希盟州政府大亂，賽夫丁大可率領公正黨議員和巫統組織馬來人政府，自己出任首長，到時是林冠英把華人首長寶座送給馬來人。”

他說，這就是民政馬華沒有代表在州議會的後果，否則就能阻止巫統與公正黨組織馬來政府。

“我可以保證，如果馬華民政的華裔候選人中選，絕不會讓賽夫丁奪走華人的首長寶座，我們也有信心，只要馬華民政還有華裔議員當選，巫統也不會被逼讓公正黨非華裔代表做首長。因為國陣還有華裔首長人選。”

鄧章耀認為，檳州選民要確保華人出任首長，不是聽取林冠英警告，而是在有華巫裔候選人對壘的選區，確保所有參選的華裔中選，例如丹絨武雅、峇都蠻、班台惹雅及斯里德里瑪等。至於行動黨對壘民政或馬華的選區，選民就可任選一名華裔候選人。

他重申，要確保華人出任首長，不是把票都給希盟，而是確保州議會華人議員比巫裔多。

陳德欽：林冠英阻止馬華民政入議會

檳州馬華聯委會主席拿督陳德欽說，以林冠英為首的州政府，最怕就是敵對黨針對州內議題打破沙鍋問到底，所以才要竭盡所能阻止馬華民政進入州議會。

“他要我們別問，但我們不會妥協，無論林冠英去到哪裡我們就問到哪裡。這是我們過去10年和未來的使命。”

陳德欽也非議近日在社交網絡流傳的《打小人》短片，這則短片的內容詛咒多名國陣領袖，令他對國內華裔領袖互相“打打殺殺”的現象，感到痛心。

他說，馬來西亞的政治文化是比成績單，不是打小人，並認為大馬1號小人，就是行動黨秘書長林冠英。

張威如：有人放風要幹掉我

連續2天出席支持檳州馬華的“真實檳城”政治講座后，檳州各姓氏宗祠聯委會主席張威如昨晚也到檳州華人大會堂出席藍色政治講座，繼續給力檳州國陣。

他說，上個星期有人叫他不要在出現在這種場合，因為有人放風聲說要把他“幹掉”。

“我一點都不害怕，若真有人要幹掉我，請告訴我為什麼，我爭取華人產業錯了嗎？誰毀我華人文化我就跟他勢不兩立。”

他昨晚繼續炮轟林冠英，指林冠英已牢牢掌控了檳州的教育界、文化界、發展商界、飲食界，並頻頻打壓異己搞到民怨四起。

他認為，選民不應盲目跟隨反風，馬華民政已得到10年教訓，若再給國陣機會，國陣肯定會更珍惜選民的支持。