有心人污衊 羅斯瑪稱從未干涉納吉政事

（北根6日訊）看守首相夫人拿汀斯里羅斯瑪重申，她從未干涉丈夫拿督斯里納吉的政事。

她於今日在“女人走天下”活動上說，她相信是有心人對她進行諸多污蔑，意圖拉納吉下台。

“我要告訴你們，我不曾干涉拿督斯里的事務，尤其是政府相關事務。我不明白為何人們還是把我跟我丈夫的政事牽扯在一起。”

“各種談論關於我的故事，直到人們對我感到畏懼。單是看優管，極盡造謠污蔑之能事，這是他們的所作所為。”

失望丈夫貢獻未被珍惜

羅斯瑪說，她對丈夫為國服務不但沒獲得珍惜，反而遭特定人士攻擊感到失望。

“對他們而言，什麼都是錯的，政府是錯的。拿督斯里納吉是錯的，人民代表是錯的……沒有人知道他（納吉）每天管理國家有多麼操勞。”

“不要以為我控制他，我的工作是照顧我的丈夫和家人，但人們不了解我丈夫的熱誠……我丈夫非常關心人民，尤其是北根人民。

“我照顧我的家庭，我丈夫設法為人民解決問題。”

羅斯瑪也促請北根人民，勿輕信希望碰運氣中選為北根國會議員的“天兵”候選人。

“他們希望中選，提出各種承諾……就像一名男子想追求一名女子般……他們可以能給像拿督斯里納吉給予北根人民的承諾嗎？我希望北根人民勿輕信這些甜言蜜語，拿督斯里納吉已竭盡所能照顧人民的福祉。”